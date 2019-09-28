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Patriotların başarısız olmasının ardından İsrailli general konuştu

İsrailli emekli general Uzi Rubin, Suudi Arabistan'daki Amerikan Patriot füze savunma sisteminin yalnızca ufuk çizgisi üzerindeki hedefleri izlediği için Aramco tesislerine fırlatılan alçak irtifalı füzeleri ve İHA'ları tespit edemediğini belirtti.

28 Eylül 2019 Cumartesi 17:38
Patriotların başarısız olmasının ardından İsrailli general konuştu

İsrailli emekli general Uzi Rubin, Suudi Arabistan'daki Amerikan Patriot füze savunma sisteminin yalnızca ufuk çizgisi üzerindeki hedefleri izlediği için Aramco tesislerine fırlatılan alçak irtifalı füzeleri ve İHA'ları tespit edemediğini belirtti.

Eski İsrail Füze Savunma Kurumu Direktörü Uzi Rubin, Defense News'e yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan'daki Patriot hava savunma sistemi, alçak irtifalı füzeleri ve İHA'ları tespit edemedi, zira bu sistemin vericileri yalnızca ufuk çizgisi üzerindeki hedefleri izliyordu" dedi.

Rubin, Suudi Arabistan'ın yüz ölçümünün büyüklüğünü de hava savunmasını zorlaştıran bir diğer faktör olarak niteledi.

Rubin, "Riyad'ın Rus füze savunma sistemi Pantsir S-1 alması uygun olur. Bu sistem, Suudilerin alçak irtifalı hedefleri bile tespit edip vurmasını sağlar" diye ekledi.

Kaynak: Sputnik

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Haber Tarihi: 28 Eylül 2019 Cumartesi 17:38
  1. Suudi Arabistan
  2. Patriot hava savunma sistemi
  3. İHA
  4. Uzi Rubin
  5. Amerikan Patriot füze savunma sistemi
  6. Aramco tesisleri

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