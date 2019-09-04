0553 313 94 23

Patrick Watson 8 yıl aradan sonra İstanbul'da konser verecek

Sanatçı, 14 Mart 2020'de Zorlu PSM'de sahne alacak

04 Eylül 2019 Çarşamba 16:49
Patrick Watson 8 yıl aradan sonra İstanbul'da konser verecek

İSTANBUL (AA) - Kanadalı şarkıcı, söz yazarı, film müziği bestecisi ve piyanist Patrick Watson, yeni albümünün dünya turnesi kapsamında, 8 yıl aradan sonra 14 Mart 2020'de İstanbul'da müzikseverlerle bir araya gelecek.

The Cinematic Orchestra, John Cale, Cold War Kids, Feist ve James Brown gibi sanatçılarla aynı sahneyi paylaşan indie folk ve rock sanatçısı Watson, 14 Mart 2020'de Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) sahne alacak.

Yaptığı müziklerle Andrew Bird, Jeff Buckley ve Pink Floyd gibi sanatçılara atıfta bulunan ünlü şarkıcı, Je Te Laisserai Des Mots, The Great Escape ve Melody Noir gibi klasikleşen parçalarının yanı sıra yeni eserlerini, Zorlu PSM %100 Studio'da dinleyicilerin beğenisine sunacak.

Konserin biletleri ise 4 Eylül'den itibaren Biletix ve Zorlu PSM gişelerinden satışa çıkacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 16:49
  1. Patrick Watson
  2. Zorlu PSM

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Elektrik direğinde mahsur kalan kediye itfaiye kurtardı
    1. Elektrik direğinde mahsur kalan kediye..
    2. Belediye Başkanları Vali Cüneyt..
    3. Vali Epcim başarılı öğrencileri..
    4. Nijerya'da Güney Afrika'daki..
    5. Minik Eymen'in cenazesi yakınlarına..
    6. İzmir’de ilkokulda yangın
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz içimizdeki..
    8. Zonguldak’ta acil çağrılar tek bir..
    9. Ergenekon davasında gerekçeli karar
    10. Esenyurt’ta uyuşturucu operasyonu: 2..
    11. İzmir'de 5 yaşındaki çocuğun öldürülmesi
    12. Diriliş Osman ne zaman başlayacak?..
    13. 8. katın penceresine çıkan kadın..
    14. Adalet Bakanı Gül, gençlik kampında..
    15. Dünya Aba Güreşi Şampiyonası Hatay’da..
    16. İtalya'da 2. Conte Hükümeti kuruldu
    17. Denizli Basket’in yabancı oyuncuları..
    18. O eski koca tutuklandı
    19. Sodexo’dan Restaurant Pass Mobil Kart
    20. “TurAz Kartalı 2019” tatbikatı devam..
    21. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    22. MÜSİAD'tan enflasyon açıklaması
    23. 5 Eylül coşkusu Esenköy’de başladı
    24. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'ye..
    25. TurAz Kartalı 2019 tatbikatı devam..
    26. İngiltere Maliye Bakanı'ndan “kemer..
    27. Trabzonspor’un eski Asbaşkanı..
    28. ABD'de Michigan eyaleti "elektronik..
    29. Galatasaray'dan TFF'ye başvuru! Kale..
    30. 2019 Kaymakamlık sınavı ne zaman? |..
    Osmanlı'ya hakaret eden Lübnan'dan küstah tehdit! "Türkiye hatasını düzeltmezse..."
    Osmanlı'ya hakaret eden Lübnan'dan küstah tehdit! "Türkiye hatasını düzeltmezse..."
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum”
    “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum”

    Günün Karikatürü

    04 Eylül 2019
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!