Patrick Van Aanholt Galatasaray'da

Galatasaray transfer müjdelerini peş peşe açıkladı. Fatih Terim'in öncülüğündeki sarı-kırmızılı kulüp son olarak İngiliz ekibi Crytal Palece forması giyen Hollandalı sol bek Patrick Van Aanholt ile anlaştı. Futbolcunun 3 yıllık resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada, "Hollanda Milli Takım oyuncusu 29.08.1990 doğum tarihli Patrick Van Aanholt ile transferi konusunda resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri yer aldı.

Patrick Van Aanholt kimdir?

Tam adı Patrick John Miguel van Aanholt olan Hollandalı futbolcu 29 Ağustos 1990'da dünyaya geldi. 2003 yılında Den Bosch'da altyapı kariyerine başlayan Patrick van Aanholt 2005'de PSV altyapısına transfer oldu. 2007 senesinde Patrick van Aanholt 300 bin EURO bonservis bedeliyle Chelsea altyapısına imza attı.

2009'da A takıma yükselen Patrick van Aanholt; Coventry City, Newcastle United, Leicester City, Wigan Athletic ve Vitesse’de kiralık olarak top koşturdu. Sol bek mevkiinde görev alan Patrick van Aanholt 2014'te Sunderland'e imza attı. Bunderland formasıyla 95 maça çıkan Patrick van Aanholt 9 gol atıp 9 asit yaptı.

Patrick van Aanholt 30 Ocak 2017'de Crystal Palace'a 10.5 milyon Euro'ya transfer oldu. Patrick van Aanholt takımıyla çıktığı 134 maçta 14 gol atıp 6 asist yaptı.

Öte yandan Patrik Van Aanholt şimdiye kadar Hollanda Milli Takımı’yla 19 maça çıktı.