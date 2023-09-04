Patrick Kluivert: Hayal kırıklığına uğratan bir sonuç oldu

Kluivert, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, heyecan dolu bir karşılaşma olduğunu kaydetti.

İlk yarıda oyuna iyi başladıklarını ve güzel futbol ortaya koyduklarını dile getiren Kluivert, soyunma odasına 1-0 önde girdiklerini hatırlattı.

Tekrardan sahaya çıkmak için heyecanlandıklarını aktaran Kluivert, şöyle konuştu:

"İkinci yarıya iyi başlamamıza rağmen 10-15 dakika içerisinde skor bir anda 3-1 oldu. Sonrasında 3-2'yi bulduk ve değişiklik yaparak ön taraftaki futbolcuları bire bir oynatma vardı kafamda. 3-3'ü de bulduk. Son dakikalara geldiğimizde 4-3'ü de bulabilirdik. Fakat hayal kırıklığına uğratan bir sonuç oldu. Biz normalde galip gelmek istiyorduk. Futbolun güzelliği mi desek, bazı maçlarda böyle oluyor. Rakip takımı ve Volkan Demirel'i tebrik etmek lazım. Çünkü 1-0'dan 3-1 öne geçmişlerdi. Bizim için hayal kırıklığı. Çünkü biz galibiyet için sahaya çıkmıştık."

Kaynak: AA

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