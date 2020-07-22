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Eğitim

Patoloji taban puanları 2020 başarı sıralaması

Patoloji taban puanları 2020 başarı sıralaması. 2 Yıllık Patoloji Laboratuvar Teknikleri Taban Puanları 2020 ve Patoloji Laboratuvar Teknikleri Başarı Sıralamaları 2020.2020 TYT–AYT (YKS)’ye girenler aşağıda yer alan önlisans ( iki yıllık ) 2019 Patoloji Laboratuvar Teknikleri taban puanları, Başarı Sıralaması, başarı sıralamaları ve kontenjanları

Yeniakit Publisher
2020-07-22 23:26:00 -
Patoloji taban puanları 2020 başarı sıralaması

2020 YKS sonrası tercih yapacak öğrenciler geçtiğimiz yılki puanları araştırıyor. yokatlas.yok.gov.tr adresinden geçtiğimiz yılki taban puanlar ve başarı sıralamaları duyurulmuştu. İşte, Patoloji bölümleri taban puanları başarı sıralaması!

Patoloji bölümleri taban puanları başarı sıralaması

YÖK Atlas Patoloji bölümleri taban puanları için tıklayın

YKS tercihleri ne zaman?

2020 YKS tercihleri 6-14 Ağustos 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Adaylar tercih işlemlerini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapabilecekler.

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