Patlıcanlı börek yapılışı | Patlıcanlı börek yapmak isteyenler hem pratik hem de lezzetli bir tarif arıyor. Peki, patlıcanlı börek için hangi malzemeler gerekli?

Patlıcanlı kolay börek tarifi

Malzemeler:

4 adet yufka

Yarım su bardağı süt

Yarım su bardağı maden suyu

2 adet yumurta

Yarım çay bardağı zeytinyağı

İç harç için:

3 adet patlıcan

3 adet biber

1 tatlı kaşığı salça

1 adet domates

4-5 sap maydanoz

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Patlıcanlı kolay börek nasıl yapılır?

Öncelikle patlıcanları alacalı olarak soyup küp küp doğrayın.

Doğradığınız patlıcanları 20 dakika kadar tuzlu suda dinlendirin.

Bu arada domatesi ve biberleri doğrayın.

Maydanozu ince ince kıyın.

Bir tavaya zeytinyağını alın.

Süzüp havlu kağıtla kuruladığınız patlıcanları tavaya alın.

Patlıcanların ardından biberleri ekleyip kavurmayı sürdürün.

Tencereye domates, salça ve baharatları ekleyin.

Patlıcanlar yumuşayınca ocağın altını kapatın ve maydanozu ekleyin.

Bir kaseye yumurta, yağ, maden suyu ve sütü alıp karıştırın.

Bir tepsiyi yağlayın üzerine yufkayı serin. Serdiğiniz yufkanın üzerine sostan gezdirin.

Ardından ikinci kat yufkayı serin.

İkinci katın üzerine harcı yayın.

Kalan iki yufkayı arasına sos sürerek serin.

Böreğin en ustüne kalon sosu bolca sürün.

180 derecelik fırında böreği kızarana kadar pişirin.

Afiyet olsun.