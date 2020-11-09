Patlıcanlı kolay börek tarifi
Patlıcanlı börek nasıl yapılır? | Peynirli, ıspanaklı, kıymalı börekten sıkılanlar farklı tarifleri merak ediyor. Peki, patlıcanlı börek olur mu? | Patlıcanlı börek nasıl yapılır? | Patlıcanlı börek gerekli malzemeler
Patlıcanlı börek yapılışı | Patlıcanlı börek yapmak isteyenler hem pratik hem de lezzetli bir tarif arıyor. Peki, patlıcanlı börek için hangi malzemeler gerekli?
Patlıcanlı kolay börek tarifi
Malzemeler:
- 4 adet yufka
- Yarım su bardağı süt
- Yarım su bardağı maden suyu
- 2 adet yumurta
- Yarım çay bardağı zeytinyağı
İç harç için:
- 3 adet patlıcan
- 3 adet biber
- 1 tatlı kaşığı salça
- 1 adet domates
- 4-5 sap maydanoz
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- Tuz
- Karabiber
Patlıcanlı kolay börek nasıl yapılır?
Öncelikle patlıcanları alacalı olarak soyup küp küp doğrayın.
Doğradığınız patlıcanları 20 dakika kadar tuzlu suda dinlendirin.
Bu arada domatesi ve biberleri doğrayın.
Maydanozu ince ince kıyın.
Bir tavaya zeytinyağını alın.
Süzüp havlu kağıtla kuruladığınız patlıcanları tavaya alın.
Patlıcanların ardından biberleri ekleyip kavurmayı sürdürün.
Tencereye domates, salça ve baharatları ekleyin.
Patlıcanlar yumuşayınca ocağın altını kapatın ve maydanozu ekleyin.
Bir kaseye yumurta, yağ, maden suyu ve sütü alıp karıştırın.
Bir tepsiyi yağlayın üzerine yufkayı serin. Serdiğiniz yufkanın üzerine sostan gezdirin.
Ardından ikinci kat yufkayı serin.
İkinci katın üzerine harcı yayın.
Kalan iki yufkayı arasına sos sürerek serin.
Böreğin en ustüne kalon sosu bolca sürün.
180 derecelik fırında böreği kızarana kadar pişirin.
Afiyet olsun.