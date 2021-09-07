Patlıcanı sakın böyle tüketmeyin! Zehirlenebilirsiniz

Patlıcan tarihçe olarak, Hindistan’da yetiştirilmeye başlanmıştır. Avrupa’ya ise İspanyollar tarafından getirilen bir besindir. Ülkemize ise Avrupa’dan gelmiştir. Ülkemizde genel olarak karnıyarık, imambayıldı ve patlıcan kebapları yapılırken ana madde olarak patlıcan sebzesi kullanılır. Bu yemeklere ek olarak patlıcanın turşusu, köftesi, dolması, kebabı gibi değişik çeşitleri ülkemizde yer almaktadır. Patlıcanı diğer sebzelerden ayıran önemli özelliklerden biri de içerisinde nikotin maddesini bulundurmasıdır. Patlıcanın faydaları nelerdir? Buna göre patlıcan neye, hangi hastalıklara iyi gelir? İşte yanıtı…

Patlıcanın yararı saymakla bitmemektedir. Patlıcan özellikle kemik sağlığını olumlu etkiler. Osteoporoz adı verilen kemik erimesinin önüne geçilmesini sağlar. Aynı zamanda anemi hastalığını içerisindeki bol miktarda demir sayesinde engellemiş olur. Patlıcan ayrıca bazı araştırmalara göre kansere karşı olumlu etki gösterdiği, bilim adamları tarafından ifade edilmiştir. Genel olarak beyin fonksiyonlarına kadar etki etmektedir. Yorgunluk ve stres hissini bile azalttığı söylenmektedir. Patlıcanın diğer sebzelerden ayrılan bir diğer özelliği de içerisinde kolesterol ve doymuş yağların bulunmamasıdır. İşte patlıcanın faydaları nelerdir? Sorusunun detaylı bir şekilde yanıtı…

Patlıcanın faydaları

Patlıcan birçok vitamin ve mineral bakımından oldukça zengin ve yararlı bir sebzedir. Bunun için patlıcan tüketmek insan vücudu için bulunmaz bir nimettir. Genel olarak patlıcanın faydaları şöyle sıralanabilir:

Bol miktarda lif içermesiyle birlikte hazımsızlık gibi sorunları giderir.

Kalp çarpıntısı gibi stres yaratan hastalıklarda insanı sakinleştirir.

Vücutta doku sıvılarında biriken ödemi atmada ve aynı zamanda idrarı söktürme de önemli bir besin kaynağıdır.

Bol miktarda demir içerdiği için kansızlık çekenler için kan üretimini arttırmaya yardım eder.

İstemsiz bir şekilde kas kasılması olaylarını engeller.

Közlenmiş patlıcanın faydaları ise normal patlıcana göre biraz daha az olabilir. Bunun nedeni ise közlendiği için içerisindeki bazı yararlı bakterilerin ölmesi ve bazı vitaminlerin yok olmasıdır. Bunların haricinde yine normal patlıcan gibi birçok yararı bulunmaktadır.

Patlıcan sapının faydaları da saymakla bitmemektedir. Patlıcanın gövdesinin olduğu kadar sapı da yararlıdır. Şöyle ki patlıcan tutunduğu topraktan mineral ve bazı yararlı maddeleri sapında birikmektedir. Bu yüzden sapı kaynatılıp tüketildiğinde birçok hastalık önlenmiş olur.

Çiğ patlıcanın faydaları genel olarak sindirim sistemine etki etmektedir. Bağırsakları yumuşatma özelliğine sahiptir ve taş oluşumunu engeller. Kötü kolesterol gibi zararlı hastalıkları engeller.

Patlıcanın zararları

Patlıcan birçok yararlı maddeyi bünyesinde barındırsa da zararları da saymakla bitmemektedir. Patlıcanın tüketilme biçimleri, tüketilme süreleri ve içerisinde barındırdığı bazı maddeler yüzünden insan vücudunu olumsuz etkiler. Bunlar gene olarak şu şekildedir:

İçinde nikotin bulundurması yüzünden aşırı tüketimi sonucunda sigaranınki gibi bazı yan etkilere neden olabilir.

Tüketilme süresine dikkat edilmezse yani aşırı bir şekilde patlıcan tüketimi gerçekleştirilirse derinizde kaşıntı ve kızarıklıklar çıkabilir.

Tüketilme şekli olarak uzmanlar patlıcanın çiğ tüketimine kesinlikle izin vermemektedir. İçinde birçok maddeyi barındırdığı için zehirlenmelere yol açabilmektedir. Patlıcan közlenerek veya kızartılarak yendiği zaman zararlı bakteriler öleceği için zehirlenmeleri en aza indirir.