Patlıcan reçeli olur mu? | Patlıcan reçeli gerekli malzemeler
Patlıcan reçeli püf noktası | Yemeği, dolması, kızartması derken patlıcan mutfakların baş tacı arasında yer alır. Bu leziz sebzeyle dillere destan reçeller de hazırlayabilirsiniz. Peki, patlıcan reçeli nasıl yapılır? | Patlıcan reçeli gerekli malzemeler?| Patlıcan reçeli için hangi malzemeler gerekli?
Patlıcan reçeli nasıl yapılır? | ‘Patlıcandan reçel mi olur?’ demeyin. Bu reçel tüm ailenizin favorisi haline gelecek. Peki, patlıcan reçeli nasıl pişiriliyor?
Patlıcan reçeli tarifi
Malzemeler:
- 4 su bardağı su
- Yarım kilo patlıcan
- 4 su bardağı şeker
- 1 çay kaşığı limon tuzu
Patlıcan reçeli nasıl yapılır?
Bu tarif için bebek patlıcanlardan kullanabilirsiniz.
Patlıcanların kabuklarını soyun ve su dolu bir kabın içerisine alın.
Patlıcanları yaklaşık 3 saat suda bekletin.
Bir tencereye su alın.
Suyun içerisine limon tuzunu ekleyin.
Su kaynayınca patlıcanları tencereye atın.
15 dakika patlıcanları haşladıktan sonra patlıcanları sudan alın.
Patlıcanları sıkıp güzelce kurulayın.
Siz patlıcanları kuruturken 4 su bardağı su ve 4 su bardağı şekeri kaynatın.
Kaynayan şerbete patlıcanları atın.
Reçel kıvam alınca tencereye birkaç damla limon suyu ekleyin.
5 dakika sonrasında ocağın altını kapatın.
Reçeli önceden sterilize ettiğiniz kavanozlara boşaltın.
Afiyet olsun.