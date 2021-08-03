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Kadın - Aile Patlıcan reçeli nasıl yapılır? Patlıcan reçeli püf noktası
Kadın - Aile

Patlıcan reçeli nasıl yapılır? Patlıcan reçeli püf noktası

Patlıcan reçeli gerekli malzemeler | Yaz-kış kahvaltı sofralarının olmazsa olmazıdır reçeller. Leziz ve farklı bir reçel tarifi arayanlar “Patlıcan reçeli nasıl yapılır?” sorusunun cevabını araştırıyor. Patlıcan reçeli gerekli malzemeler | Patlıcan reçeli yapılışı

Yeniakit Publisher
2021-08-03 23:04:00 -
Patlıcan reçeli nasıl yapılır? Patlıcan reçeli püf noktası

Leziz ve farklı bir reçel tarifi arıyorsanız; patlıcan reçelini mutlaka denemelisiniz. İşte, patlıcan reçeli tarifi

Patlıcan reçeli tarifi

Malzemeler:

  • 4 su bardağı su
  • Yarım kilo patlıcan
  • 4 su bardağı şeker
  • 1 çay kaşığı limon tuzu

Patlıcan reçeli nasıl yapılır? Patlıcan reçeli püf noktası

Patlıcanların kabuklarını soyun ve su dolu bir kabın içerisine alın.

Patlıcanları yaklaşık 3 saat suda bekletin.

Bir tencereye su alın.

Suyun içerisine limon tuzunu ekleyin.

Su kaynayınca patlıcanları tencereye atın.

15 dakika patlıcanları haşladıktan sonra patlıcanları sudan alın.

Patlıcanları sıkıp güzelce kurulayın.

Siz patlıcanları kuruturken 4 su bardağı su ve 4 su bardağı şekeri kaynatın.

Kaynayan şerbete patlıcanları atın.

Reçel kıvam alınca tencereye birkaç damla limon suyu ekleyin.

5 dakika sonrasında ocağın altını kapatın.

Reçeli önceden sterilize ettiğiniz kavanozlara boşaltın.

Not: Bu leziz tarif için bebek patlıcan tercih edebilirsiniz.  

Afiyet olsun.

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