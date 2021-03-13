Patlıcan pabucaki tarifi | Patlıcan pabucaki nasıl yapılır?
Ülkemizin Ege bölgesinin mutfağında yer alan patlıcan pabucaki yemeğinin tarifi merak ediliyor. Vejetaryen beslenme tarzını benimsemiş olanlar veya sebze ağırlıklı beslenmek isteyenler için patlıcan pabucakinin lezzetine doyum olmuyor. Peki, patlıcan pabucaki nasıl yapılır? Patlıcan pabucaki tarifi için gerekli malzemeler nelerdir?
Patlıcan pabucaki tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde;
3 tane yarım bostan patlıcanı, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 4 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 tane soğan (küp doğranmış şekilde), 1 tane domates (kabukları soyulmuş, küp doğranmış şekilde), 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı toz şeker, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay bardağı mihaliç peyniri (rendelenmiş şekilde), 1 çay bardağı kaşar peyniri (rendelenmiş şekilde), 1 tane yumurta (çırpılmış), 3 tane defne yaprağı, 1 yemek kaşığı un
Patlıcan pabucaki nasıl yapılır?
Bostan patlıcanlarını uzunlamasına ortadan ikiye bölüp bol tuzlu suda içi yumuşayana kadar haşlanmaya bırakın. Haşlandıktan sonra suyunu iyice süzdürmeniz gerekir.
Patlıcanların iç kısımlarını, dış kabuğuna zarar vermeden çıkarmalısınız. Ardından iç kısmından çıkardığınız patlıcanları ufak ufak doğramaya başlayın.
Ocakta tavayı kızdırdıktan sonra sıvı yağ, zeytinyağı ve soğanı güzelce kavurmalısınız. Üzerine doğramış olduğunuz patlıcan içlerini ve domatesi ilave edip kavurmaya devam edebilirsiniz.
Tuz, toz şeker, karabiberi de ilave ederek tatlandırmayı unutmayın.
Rendelemiş olduğunuz mihaliç ve kaşar peynirini de ilave edip karışıma iyice yedirmeniz gerekir. Peynirler eridikten sonra ocaktan alabilirsiniz.
Karışımın ilk sıcaklığı geçtikten sonra çırpılmış yumurtayı da ilave edin. Bu şekilde iyice karıştırmanız gerekir.
Patlıcanın dış kısmına hazırladığınız iç harcı ilave edin. Ardından defne yapraklarını her bir patlıcanın üzerine koyun. Son olarak her bir patlıcanın üzerine birer tutam un serpiştirin. Bu şekilde 200 derece fırında 15 dakika kadar kızartmalısınız.
Patlıcan pabucakiniz hazırlandı. Sıcak olarak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…