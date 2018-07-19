Patlıcan oturtma tarifi

MALZEMELER

300 gr kıyma,

2 adet patates,

2 adet kemer patlıcan,

1 adet soğan,

2 diş sarımsak,

1 çorba kaşığı salça,

Tuz,

Karabiber,

Kırmızı pul biber,

Kırmızı toz biber,

1 yemek kaşığı zeytinyağı.

SOSU İÇİN:

1 çorba kaşığı salça,

1 su bardağı su.

Üzeri İçin:

Domates,

KIZARTMAK İÇİN:

Sıvı yağ.

NASIL YAPILIR?

Soğanı, sarımsağı küçük küçük doğrayalım.

Orta boy bir tencereye kıymayı ekleyelim ve kısık ateşte suyunu salıp çekene kadar pişirelim.

İçine soğanı, sarımsağı, zeytinyağını ekleyip ve 5-10 dakika kavuralım.

Sonra baharatları, tuzu, salçayı ilave edelim ve karıştıralım.

Patatesin iri iri küp şeklinde doğrayalım.

Patlıcanları alacalı olacak şekilde soyalım ve orta kalınlıkta daire şeklinde doğrayıp, tuzlu su da bekletip, suyunu süzelim.

Tavaya sıvı yağı koyalım ve kızdıralım.

Patatesleri ilave edelim ve kızartalım.

Sonra patlıcanları kızartalım.

Orta boy bir borcama patatesleri yerleştirelim ve üzerine kıymalı harcın yarısını döküp, yayalım.

Patateslerin üzerine patlıcanları yerleştirelim ve kalan kıymalı harcı patlıcanların üzerine döküp yayalım.

Ardından üzerini domates ve biber ile süsleyelim.

Sosu için; kâseye salçayı, suyu koyalım ve karıştıralım.

Patatesli Patlıcan Oturtmasını önceden ısıtılmış 175° fırında yaklaşık 30 dakika pişirip, sıcak servis yapalım

Afiyet olsun.