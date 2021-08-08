Patlıcan kebabı nasıl yapılır? Patlıcan kebabı tarifi

Patlıcan hem leziz hem de son derece sağlıklı sebzelerden biridir. Kemikleri güçlendiren, lif kaynağı olan patlıcan ayrıca D vitamini yönünden de zengindir. Bu leziz sebze ile dillere destan kebaplar hazırlayabilirsiniz. İşte, patlıcan kebabı tarifi...

Patlıcan kebabı tarifi

Malzemeler:

500 gram kıyma

2 adet orta boy soğan(rendelenmiş)

1/2 demet maydanoz

2 diş sarımsak

1 su bardağı bayat ekmek

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kimyon

3 adet patlıcan

3 adet kiraz domates(boş yerlere eklemek için)

Üzeri için:

1 yemek kaşığı domates salçası

1 su bardağı sıcak su

1 adet rendelenmiş domates

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

2 adet yeşil biber

1 diş ezilmiş sarımsak

Patlıcan kebabı nasıl yapılır?

Kıymayı bir yoğurma kabının içerisine alın. Kıymanın üzerine rendelediğiniz soğanları ve doğradığınız yarım demet maydanozu ekleyin.

Sarımsak, ekmek kırıntısı, tuz, karabiber kimyon ve pul biberi de karışıma ekleyin yoğurun.

Harcı iyice yoğurduktan sonra yumurta büyüklüğünde parçalar koparın ve köfteleri yuvarlayın.

Patlıcanları da iki parmak kalınlığında dilimleyin.

Bir şişe şiş yok da tepsiye bir dilim patlıcan bir adet köfte olacak şekilde dizin.

Bir sos tavasının içerisine salça, su, domates, tuz, karabiber, sarımsak, yeşil biber ve bi çay bardağı ekleyin bir taşım kaynatın.

Sosu patlıcanların üzerine gezdirin.

Yemeğinizi önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında 20-25 dakika pişirin.

Afiyet olsun.