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Patlıcan kebabı nasıl yapılır? Fırında patlıcan kebabı tarifi ve malzemeleri

Gastronominin başkenti Gaziantep’te patlıcan kebabı, eşsiz lezzetiyle sofraları kış gelmesine rağmen süslemeye devam ediyor. Peki, patlıcan kebabı nasıl yapılır? Fırında patlıcan kebabı için gerekli malzemeler nelerdir? İşte fırında patlıcan kebabı tarifi...

26 Ekim 2019 Cumartesi 14:25
Patlıcan kebabı nasıl yapılır? Fırında patlıcan kebabı tarifi ve malzemeleri

Gastronominin başkenti Gaziantep’te patlıcan kebabı, eşsiz lezzetiyle sofraları kış gelmesine rağmen süslemeye devam ediyor. Peki, patlıcan kebabı nasıl yapılır? Fırında patlıcan kebabı için gerekli malzemeler nelerdir? İşte fırında patlıcan kebabı tarifi...

Malzemeler

3 adet patlıcan

2 adet kuru soğan

500 gram kıyma

Yarım demet maydanoz

2 diş sarımsak

1 su bardağı bayat ekmek kırıntısı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kırmızı biber

1 çay kaşığı kimyon

Sosu için:

1 adet domates

1 yemek kaşığı domates salçası

1 su bardağı sıcak su

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

2 adet yeşil biber

1 diş sarımsak

Patlıcan kebabı nasıl yapılır?

Patlıcanları güzelce temizleyip soymadan yuvarlak yuvarlak dilimleyin.

Tuzlu suya koyduğunuz patlıcanları acı suyunun çıkması için bir süre bekletin.

Bu esnada kıymayı yoğurma kabına alın.

Soğanı rendeleyin, maydanozları ince ince kıyın.

Soğan ve maydanozları kıymaya ilave edin.

Sarımsakları ezip ekmek kırıntısı, tuz ve baharatlarla birlikte kıymaya ekleyin.

Hepsini köfte yapar gibi güzelce yoğurun.

Kıymadan yumurta boyutunda parçalar koparıp elinizde yuvarlayın.

Tepsiye bir köfte bir patlıcan olacak şekilde yerleştirin.

Bütün malzemeyi bu şekilde hazırlayıp tepsiye dizin.

Domates salçasını kaseye alıp sıcak suyla ezin.

Üzerine rendelediğiniz domatesi, tuz ve karabiberi ekleyip karıştırın.

Son olarak yeşil biberleri ince ince doğrayıp sarımsakları ezin.

Sarımsak ve biberleri de salçalı sosa ilave edip hepsini karıştırın.

Sosu köfte ve patlıcanların üzerine her yerine gelecek şekilde yayın.

Fırını 200 dereceye ayarlayıp ısıtın. Tepsiyi fırına verip 20 dakika pişirin.

Yanında pirinç pilavıyla sıcak sıcak servis yapın.

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Haber Tarihi: 26 Ekim 2019 Cumartesi 14:25
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