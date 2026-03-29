Ermenistan'ı karıştıran ayin: Paşinyan’a kilisede saldırı girişimi

Ermenistan’ın başkenti Erivan'daki Aziz Anna Kilisesi'nde düzenlenen pazar ayinine katılan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a yaklaşan iki kişi saldırı girişiminde bulundu.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde Paşinyan'ın güvenlik görevlileri eşliğinde çıkışa doğru ilerlediği, o sırada da sadırganın "Bana öyle bakma" diye bağırarak Paşinyan’a yumruk savurduğu görüldü.

PAŞİNYAN’DAN SUS İŞARETİ

Saldırganın Meclis Başkanı Alen Simonyan'a vuracakken ıskaladığı da kameralara yansıdı. Paşinyan'ın ise parmağını ağzına götürerek güvenlik görevlilerine sakin kalmalarını işaret ettiği görüldü.

Saldırı korumaların müdahalesiyle engellenirken şüpheliler gözaltına alındı.

Ermenistan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, söz konusu kişilerin, "holiganlık ve kamu görevlisinin yasal hizmet ile siyasi faaliyetlerine müdahale" şüphesiyle gözaltına alındığı kaydedildi.