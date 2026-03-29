Böylesi ilk kez yaşandı: Genç mahkum, çocuk cezaevinde hafız oldu! Kendisi de hafız olan Bakan Çiftçi bakın ne yazdı

Adalet Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında, ceza infaz kurumlarında sürdürülen eğitim ve iyileştirme çalışmaları meyvelerini vermeye devam ediyor. Bu kapsamda Türkiye’deki çocuk cezaevlerinde bir ilk yaşandı.

Diyarbakır Çocuk Ceza ve Islah Evi’nde kalan bir hükümlü, Manevi Rehberlik Birimi desteğiyle hafız oldu.

Yaklaşık bir yıl süren hafızlık eğitiminin ardından girdiği sınavda başarılı olarak hafızlık belgesi almaya hak kazanan hükümlü için tören düzenlendi.

HAFIZLIK BELGESİ ALDI

Kayapınar İlçe Müftüsü İhsan Mesut Akbaş, Cezaevi Vaizi Davut Yıldız aracılığıyla hafızlık belgesini takdim etti.

Yetkililer, bu tür manevi eğitimlerin gençlerin rehabilitasyon sürecine önemli katkı sağladığını belirterek, benzer çalışmaların artarak devam edeceğini ifade etti.

Çocuk cezaevleri tarihinde bir ilk olma özelliği taşıyan bu gelişme, kamuoyunda ve sosyal medyada geniş yankı buldu.

Genç mahkumun hafız olduğuna ilişkin yapılan bir paylaşıma yorum yapan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

BAKAN ÇİFTÇİ: HER ŞERDE HAYIR VARDIR

Konuyla ilgili Gazeteci - Yazar Serdar Arseven bir paylaşım yaptı. Arseven, "Çocuk cezaevinde bir ilk. Bir mahkum hafız oldu. Kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur" diye yazdı.

Arseven'in paylaşımına İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den cevap geldi. Çiftçi, "Maşallah. Her şerde bir hayır vardır dedikleri bu olmalı." ifadelerini kullandı.