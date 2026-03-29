SON DAKİKA
Gündem
Bakan Çiftçi'den APP Plaka ve Sokak Çeteleri uyarısı! 10 bin yeni polis geliyor: Plaka oyununa ve suç şebekelerine neşter vuruldu!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kamu güvenliğini tehdit eden unsurlara karşı topyekûn savaş açıldığını müjdeledi. Standart dışı plakalarla sistemden kaçmaya çalışanlara ve sokakları esir almaya yeltenen çetelere karşı "Tepelerine bineceğiz" diyerek kararlılık mesajı verdi.

Bakan Çiftçi, son dönemde yaygınlaşan standart dışı APP plakaların bir "şekil" meselesi değil, doğrudan milli güvenlik sorunu olduğunu vurguladı. Bu plakaların; radar, PTS ve EDS gibi denetim sistemlerini yanılttığını belirten Çiftçi, "Amacımız ceza kesmek değil, rehberlik etmek ancak kamu güvenliği için uygulamada birlik şart" dedi. Sahte plaka kullanarak denetimden kaçmaya çalışanların oyununun bozulacağını ifade etti.

 

10 bin yeni polis ve 12/36 çalışma düzeni müjdesi!

Emniyet teşkilatını güçlendirecek dev bir adım atan Bakanlık, Polis Akademisi'nden mezun olacak 10 bin adayın takvimini öne çekti. Eylül yerine Haziran başında göreve başlayacak olan yeni polislerle birlikte, Türkiye genelinde 12/36 saat çalışma düzenine geçilecek. Ayrıca bekçilerin sadece gece değil, ihtiyaç duyulan her an ve her alanda görev yapabilmesinin önü açılıyor.

 

"2026 sokak çeteleriyle mücadele yılı olacak!"

Uyuşturucu ve çetelere karşı yürütülen savaşın bilançosunu paylaşan Bakan Çiftçi, 2026'da suç örgütlerine nefes aldırılmayacağını duyurdu. Sadece son 3 ayda 13 ton uyuşturucu ele geçirilirken, geçen hafta düzenlenen operasyonla 358 çete üyesi adalete teslim edildi. Özellikle çocukları suça sürükleyen şebekelere seslenen Çiftçi, operasyonların artarak devam edeceğinin altını çizdi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

sayın bakan en önemlisi büyük sehirler

istanbul ankara izmir adana diyarbakır <<burda calısanlara lojman sorunu var <<<hala anlamıyorsunuz <<mobing <<gruplar catısması varmı bakın <<plaka işinizde 2027 basına kadar uzatın normal kacak plakalara işlem yapılsın ama federasyonun verdiği plakalra dokunmasınlar

sayın bakan ayrımcılık olmasın

batıdaki hız cezaları ile doğudakilere esit olsun doğudaki bölgelerde eds hızlı konularında radar koyun hakkari neyse izmirde öyle olmalı esit davranın vatandaslara
