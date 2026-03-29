Bakan Çiftçi'den APP Plaka ve Sokak Çeteleri uyarısı! 10 bin yeni polis geliyor: Plaka oyununa ve suç şebekelerine neşter vuruldu!

Bakan Çiftçi, son dönemde yaygınlaşan standart dışı APP plakaların bir "şekil" meselesi değil, doğrudan milli güvenlik sorunu olduğunu vurguladı. Bu plakaların; radar, PTS ve EDS gibi denetim sistemlerini yanılttığını belirten Çiftçi, "Amacımız ceza kesmek değil, rehberlik etmek ancak kamu güvenliği için uygulamada birlik şart" dedi. Sahte plaka kullanarak denetimden kaçmaya çalışanların oyununun bozulacağını ifade etti.

10 bin yeni polis ve 12/36 çalışma düzeni müjdesi!

Emniyet teşkilatını güçlendirecek dev bir adım atan Bakanlık, Polis Akademisi'nden mezun olacak 10 bin adayın takvimini öne çekti. Eylül yerine Haziran başında göreve başlayacak olan yeni polislerle birlikte, Türkiye genelinde 12/36 saat çalışma düzenine geçilecek. Ayrıca bekçilerin sadece gece değil, ihtiyaç duyulan her an ve her alanda görev yapabilmesinin önü açılıyor.

"2026 sokak çeteleriyle mücadele yılı olacak!"

Uyuşturucu ve çetelere karşı yürütülen savaşın bilançosunu paylaşan Bakan Çiftçi, 2026'da suç örgütlerine nefes aldırılmayacağını duyurdu. Sadece son 3 ayda 13 ton uyuşturucu ele geçirilirken, geçen hafta düzenlenen operasyonla 358 çete üyesi adalete teslim edildi. Özellikle çocukları suça sürükleyen şebekelere seslenen Çiftçi, operasyonların artarak devam edeceğinin altını çizdi.