Ne İran ne Hizbullah! İsrail'i bu kez onlar vurdu

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan savaşa, balistik füze fırlatarak dahil olmasının ardından İsrail'e seyir füzesi de fırlattı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Husilerin sabah erken saatlerde İsrail'e bir balistik füzenin ardından bir de seyir füzesi ateşlediği bildirildi.

Seyir füzesinin balistik füzeden birkaç saat sonra fırlatıldığı ve İsrail ordusu tarafından önlendiği kaydedildi.

Balistik füze saldırılarından farklı olarak bu olayda protokol gereği sirenlerin çalmadığı aktarıldı.

