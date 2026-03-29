  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Halka böcek yedirmişler! ‘Dik duracağız’ diyen Özel, özür dileyerek tükürdüğünü yaladı ABD’li Senatörden tarihi itiraf: Vietnam ve Irak gibi İran savaşında da yalan söyleniyor İşte fuhuş üssüne dönen CHP’nin uçkur rezaletleri! Kart zamparalar partisi Dünyanın en güvenilir liderler anketi CHP’li Başkan’ın taciz ettiği ileri sürülmüştü! Kazada ağır yaralandı! Camide büyük rezillik! Kimse görmüyor sandı ama kameralar her şeyi kaydetti CHP’liler de gerçekleri gördü: Demokrasi Çadırı" boş kaldı! Hizbullah'tan siyonist işgalcilere ağır darbe: Ölü ve yaralılar var! Kim Jong Un’dan ABD’ye gözdağı: Yeni nesil roket motoru test edildi
Ehliyetsiz çocuklarının yaya geçidinde öldürdüğü kızın ailesinden kaporta parası istediler: Utanmaz aile!

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Ehliyetsiz çocuklarının yaya geçidinde öldürdüğü kızın ailesinden kaporta parası istediler: Utanmaz aile!

Bursa'da yaya geçidinden geçmeye çalışan lise öğrencisi Zeynep Naz Sarıkaya'ya (16) çarparak ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü Efe Şayık'ın (20) ailesi, kazada hasar gören araçlarının kaportasında oluşan toplam 300 bin liralık masrafı, geçen süredeki faizleriyle birlikte ölen kızın ailesinden istedi.

9 Ekim 2024'te Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana gelen kazada TOFAŞ-Keravnos basketbol karşılaşmasını izledikten sonra evine dönmek için yola çıkan Zeynep Naz Sarıkaya, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada Sanayi Caddesi yönüne giden Efe Şayık'ın kullandığı kamyonet, Şehit Onbaşı Hakan Yutkun Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Sarıkaya'ya çarptı. Yaralanan Zeynep Naz Sarıkaya, hastaneye kaldırılırken kaçan sürücü, daha sonra polise teslim oldu.

Ehliyetsiz olduğu belirlenen Efe Şayık, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu karara yapılan itirazın ardından gözaltına alınan Efe Şayık, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Bilinçli taksirle hayati tehlikeye neden olacak şekilde yaralama' suçundan tutuklandı. Sarıkaya, kazadan 10 gün sonra 19 Ekim'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İLK DURUŞMADA TAHLİYE EDİLDİ

Kaza ile ilgili savcılık soruşturması sırasında bölgedeki hız sınırının 30 kilometre olduğu belirtilen Adli Trafik Bilirkişi Raporu'nda, Şayık'ın hızı 82,8 kilometre olarak tespit edildi. Savcılık ifadesinde, 'Önünde seyir halinde olan ve kavşakta sola dönüş yapan araç nedeniyle yayayı fark etmediği'ni söyleyen Efe Şayık'ın beyanının da gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "Olay yeriincelendiğinde görüşü etkileyen engelleyici bir unsurun var olmadığı ve asfalt olan satıh üzerinde yol arızasının mevcut olmadığı görülmüştür" ifadelerine yer verildi.

Savcılık soruşturmasının ardından Şayık hakkında 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla Bursa 52'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 6 Aralık 2024’te ilk kez hakim karşısına çıkan ve savunmasında kendisine yeşil ışık yandığını, Sarıkaya'nın yaya geçidinde yola aniden atladığını iddia eden Şayık, konutu terk etmeme şartıyla tahliye edildi. Efe Şayık’ın adli kontrol şartı da kısa süre sonra kaldırıldı.

2 YIL 8 AY CEZA ALDI

Cumhuriyet savcısı, suçunu sabit gördüğü sanığın, 'Bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan 9 yıla kadar hapsini istedi. Şayık, 20 Haziran 2025’te görülen karar duruşmasında, 2 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezalı az bulan aile davayı istinaf mahkemesine taşırken, sanık hakkında da asliye hukuk mahkemesinde maddi ve manevi tazminat davası açtı. Hukuk Mahkemesi'ndeki yargılama devam ederken, Efe Şayık’ın ailesi ölen Zeynep Naz Sarıkaya'nın ailesinden kamyonetin kaportasında oluşan toplam 300 bin 3 kuruş tutarındaki masrafın faizleriyle birlikte alınması için dava açtı. Hasar tespit raporunda aracın 48 parçasında hasar oluştuğu belirtilirken, 56 liralık cıvata bedelinden, tampona yapılan 1489 liralık köpük dolguya kadar tüm masrafların eklenmesi dikkat çekti. Sarıkaya’nın ailesi ise karara itiraz edeceklerini belirterek aileye tepki gösterdi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Adil adalet

Yahu bu nasıl adalet sistemi. Bu cinayetin davasını neresinden tutsanız resmen rezalet. Katil sürücü %1000 suçu sabitken hangi gerekçelerle böyle sonuçlandı. Birde üstüne katilin ailesinin rezil, arsız utanmaz, sıkılmaz isteği. Bu ülkede suç ve suçlar şaibeli sonuçlandırmak kimseye bir şey kazandırmaz. Bu ölümle biten kazanın oluşumunu ve dava sonucunu en cahil okusa ve dinlese keyfi alınmış karar der. Ölen ölmüş sağ kalan katili kurtaralım zihniyeti yanlıştır. Etme bulma dünyası gerçeğini hem katil aileye, hemde katil aile lehine karar veren yargı mensuplarına duyururum. Ayrıca ölüm sonrası gerçeğinde.

ASABI

AILE UTANMAZD MAHKEME UTANIRMI YAZIKLAR OLSUN BU MAHKEMELERE
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23