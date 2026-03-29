İşin aslı ortaya çıktı! Operasyon çocuklarından şimdi de ‘satılık hastane’ yalanı
Türkiye’nin sağlıkta yazdığı destanı hazmedemeyen fitne odakları ve sosyal medya piyonları, bu kez gözünü Koşuyolu Kalp ve Damar Hastanesi’ne dikti. "Hastane satılıyor" yalanıyla halkı galeyana getirmeye çalışan şer şebekesinin kirli tezgahı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından yerle bir edildi. Yapay zekayla üretilen sahte görseller ve "deepfake" videolarla milleti aldatmaya çalışan dezenformasyon çetesinin "satılık" dediği hastane, devletin kalesi olarak kesintisiz hizmete devam ediyor!
Milli kurumlarımızı hedef alarak toplumsal huzuru bozmaya yeminli operasyon çocukları, Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi üzerinden büyük bir manipülasyona girişti. Sosyal medyada servis edilen "Hastane özelleşiyor, satılıyor" iddialarının, tamamen bağlamından koparılmış bir "algı ürünü" olduğu ortaya çıktı. İletişim Başkanlığı, kullanılan görsellerin mevcut hastane binasıyla uzaktan yakından alakası olmadığını belgeleyerek, dezenformasyon çetesinin maskesini bir kez daha düşürdü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin (DMM) NSosyal hesabından yapılan açıklamada,
“Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya mecralarında paylaşılan "Koşuyolu Kalp ve Damar Hastanesi satılıyor" şeklindeki iddialar bağlamından koparılarak manipüle edilmiştir.
İstanbul ili Kartal ilçesinde bulunan Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin özelleştirilmesi veya satılması söz konusu değildir. Hastane, uzun yıllardır olduğu gibi kamu bünyesinde vatandaşlarımıza kesintisiz sağlık hizmeti vermeyi sürdürmektedir. İddialarda kullanılan görsel mevcutta hizmet veren hastane binası değildir.
Vatandaşlarımızın, gerçek bağlamından koparılarak servis edilen ve kamu hizmetlerini hedef alan asılsız iddialara ve kasıtlı paylaşımlara itibar etmemesi önemle rica olunur.”