  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gündem
İşin aslı ortaya çıktı! Operasyon çocuklarından şimdi de ‘satılık hastane’ yalanı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Türkiye’nin sağlıkta yazdığı destanı hazmedemeyen fitne odakları ve sosyal medya piyonları, bu kez gözünü Koşuyolu Kalp ve Damar Hastanesi’ne dikti. "Hastane satılıyor" yalanıyla halkı galeyana getirmeye çalışan şer şebekesinin kirli tezgahı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından yerle bir edildi. Yapay zekayla üretilen sahte görseller ve "deepfake" videolarla milleti aldatmaya çalışan dezenformasyon çetesinin "satılık" dediği hastane, devletin kalesi olarak kesintisiz hizmete devam ediyor!

Milli kurumlarımızı hedef alarak toplumsal huzuru bozmaya yeminli operasyon çocukları, Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi üzerinden büyük bir manipülasyona girişti. Sosyal medyada servis edilen "Hastane özelleşiyor, satılıyor" iddialarının, tamamen bağlamından koparılmış bir "algı ürünü" olduğu ortaya çıktı. İletişim Başkanlığı, kullanılan görsellerin mevcut hastane binasıyla uzaktan yakından alakası olmadığını belgeleyerek, dezenformasyon çetesinin maskesini bir kez daha düşürdü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin (DMM) NSosyal hesabından yapılan açıklamada,

“Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya mecralarında paylaşılan "Koşuyolu Kalp ve Damar Hastanesi satılıyor" şeklindeki iddialar bağlamından koparılarak manipüle edilmiştir.

İstanbul ili Kartal ilçesinde bulunan Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin özelleştirilmesi veya satılması söz konusu değildir. Hastane, uzun yıllardır olduğu gibi kamu bünyesinde vatandaşlarımıza kesintisiz sağlık hizmeti vermeyi sürdürmektedir. İddialarda kullanılan görsel mevcutta hizmet veren hastane binası değildir.

Vatandaşlarımızın, gerçek bağlamından koparılarak servis edilen ve kamu hizmetlerini hedef alan asılsız iddialara ve kasıtlı paylaşımlara itibar etmemesi önemle rica olunur.”

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

suc varsa gerekende yapılmalı

gerekne yapılmalı suc varsa

YILMAZ DURMUŞ

Geçen televizyonda bu işlerin uzmanı bir profesör böyle sahte haber üreten linglerden gelen her türlü yayının engelenebileceğini söylemişti. Şayet doğru ise devlet böyle merkezlerden gelen her şeyi engellesin olmaz mı?
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23