Burası sanki Müslüman Türkiye değil de Yunanistan! CHP’nin kalesinde cami karşıtlığı

Kadıköy, her Cuma binlerce Müslümanın namaz için kilometrelerce uzaktaki camilere gitmeye ya da sokaklara, kaldırımlara seccade sermeye mecbur kaldığı bir ilçe. Bölgede mevcut cami kapasitesinin ihtiyacı karşılamaktan çok uzak olduğu, namaz vakitlerinde yaşanan izdiham herkesin gözü önünde gerçekleşiyor. Bu yüzden Kadıköy rıhtımda yıllardır planlanan cami projesi için nihayet harekete geçildi. Planlanan proje, tam da bu kronik ihtiyaca cevap vermek üzere tasarlandı.

Ancak başını CHP’lilerin çektiği laikçi kitle, caminin inşa edilmemesi için ellerinden geleni yapıyorlar. Bu kapsamda Kadıköy’de laik atak geçiren bir grup sokağa inerek bilindik sloganları yinelediler ve cami inşasına karşı skandal ifadeler kullandılar.

Laiklik vurgusu yaptılar

Cami karşıtı protestocular, deprem riskini, trafik sorununu, ısı adasını ve "laiklik ilkesini" öne sürdü. Aynı protestocuların, İstanbul'un herhangi bir yerinde AVM, rezidans ya da otoyol yapılırken bu titizliği göstermemesi dikkatlerden kaçmıyor!..

Eylemin arka planındaki asıl mesaj, protesto sırasında konuşma yapan şahsın, “Kadıköy, laik yaşamın kalesidir” vurgusunda saklı!.. Bu söylem, Kadıköy'de yaşayan ve namaz kılmak için sokağa çıkmak zorunda kalan binlerce Müslümanı görünmez kılıyor. Laikliği İslami değerlerin baltalanması olarak gören bu azgın azınlığın, cami karşıtlığı için sokağa inmesi “siz kaçıncı yüzyılda yaşıyorsunuz” dedirtti.

Sokakta namaz kılıyorlar

Geçtiğimiz aylarda gündeme getirdiğimiz bir görüntü, Kadıköy’de neden cami inşa edilmesi gerektiğini net şekilde gözler önüne sermişti. AK Parti Kadıköy Kadın Kolları tarafından yayınlanan görüntülerde, Cuma namazı için gelen vatandaşların cami içinde yer bulamayarak namazlarını cami dışında kılmak zorunda kaldığı görülmüştü.