Türkiye’de bir ilk: Taşköprü’nün Hikâyesi Yapay Zekâyla Perdede

Haber Merkezi Giriş Tarihi:

SEBAHATTİN AYAN/İSTANBUL Türkiye’de yapay zekâ destekli ilk film olma özelliği taşıyan ve Taşköprü’nün tarihini anlatan “Yedi Kemerli Bir Zaman Geçidi Taşköprü” filminin galası, Atlas Sineması’nda görkemli bir törenle gerçekleştirildi.

Türkiye’de bir ilçenin tanıtımı amacıyla ilk kez yapay zekâ teknolojisi kullanılarak hazırlanan film, sanat ve siyaset dünyasından birçok önemli ismi bir araya getirdi. Galaya, önceki dönem İçişleri Bakanı olan AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay, Beyoğlu Kaymakamı Can Aksoy, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan , Kültür Müdürü Mehmet Tuğcu, Atlas sineması müdiresi Birdal Danyıldız, Dijital Birlik Platformu Başkanı Emrah Cebiroğlu ve Dijital Birlik Platformu Başkan Genel Koordinatörü Yardımcısı Esra Aydın, Metin Yıldız, Ceylan Yılmaz, Kenan Çoban, Cengiz Bozkurt ve çok sayıda davetli katıldı.

Programda konuşan Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, filmin tarihi bir mekânda ve seçkin bir davetli topluluğu önünde izleyiciyle buluşmasının kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti. Arslan, yerel yönetim anlayışlarının yalnızca altyapı hizmetleriyle sınırlı olmadığını vurgulayarak, kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılmasının da en az diğer hizmetler kadar önemli olduğunun altını çizdi. Sanatın ve sanatçının toplumun gelişimindeki rolüne dikkat çeken Arslan, bu tür projelerin genç kuşakların tarih bilinci kazanmasına katkı sunduğunu ifade etti.

Programda söz alan Süleyman Soylu ise yaklaşık 14 dakikalık filmde yedi ayrı zaman diliminin etkileyici bir anlatımla bir araya getirildiğini belirtti. Filmin, sadece geçmişi anlatmakla kalmayıp geleceğe dair düşünsel bir perspektif de sunduğunu dile getiren Soylu, “7 ayrı zaman dilimi 14 dakikaya sığdırılmış ve aynı zamanda da bu zaman dilimlerinin içerisindeki geçişkenliği ve tarihi o kadar iyi işleyebilmek ve işleyenlere de, zihnini ortaya koyanlara da, bunu yapanlara da koskoca bir teşekkür gerektirir. Biz de teşekkür ediyoruz.

Daha önce de belirttiğim gibi, sadece yedi ayrı zamanı değil, bir taraftan geçmiş, bir taraftan gelecek kendi içerisinde bütünleşmiş. İzlerken bize başka bir şey daha düşündürttü.

O da şu; gelecek yedi zaman veya 14 zaman acaba bu yedi kemerli köprünün içerisine nasıl sığacak ve gelecekte de neler olacak? Filmin diğer bir özelliği de altını çizerek söylemek gerekirse yapay zekayla yapılmış olması. Yani belki bir filmin yapay zekayla yapılması bize normal zamanları yaşayan insanlar olarak farklı gelebilir ama dört dörtlük bir eser ortaya koymuşlar duygusuyla ve bütün yapımıyla birlikte. Her birini ayrı ayrı tebrik ediyor ve teşekkür ediyorum.

Pompeipolis’e de Taşköprü’ye hem Pompeipolis dönemini hem de bugünkü dönemi hem kurtuluş mücadelesi dönemini hem Bizans’tan Türklere geçişi hem de Şeyh Şaban-ı Veli’yi, her birini bir arada bir yapay zekâ örgüsüyle birleştirebilmek de ancak bir sanat anlayışıyla olur.

Sanat anlayışının her türlü inceliğini burada gördük, gösterdiler. Gösterenlere teşekkür ediyoruz. Taşköprü Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Yapay zekâ teknolojisiyle hazırlanan film, Taşköprü’nün tarihini modern anlatım teknikleriyle birleştirerek izleyicilere farklı bir deneyim sunarken. Geçmiş ile geleceği aynı anlatı içinde buluşturan yapım hem teknik yönü hem de içerik zenginliğiyle dikkat çekti.

“Yedi Kemerli Bir Zaman Geçidi Taşköprü” filmi, yerel değerlerin ulusal ve uluslararası alanda tanıtımına katkı sağlamayı hedeflerken, yapay zekânın kültürel üretimdeki rolüne dair önemli bir örnek olarak değerlendiriliyor.

