Türkiye’de bir ilk: Taşköprü’nün Hikâyesi Yapay Zekâyla Perdede

Türkiye’de bir ilçenin tanıtımı amacıyla ilk kez yapay zekâ teknolojisi kullanılarak hazırlanan film, sanat ve siyaset dünyasından birçok önemli ismi bir araya getirdi. Galaya, önceki dönem İçişleri Bakanı olan AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay, Beyoğlu Kaymakamı Can Aksoy, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan , Kültür Müdürü Mehmet Tuğcu, Atlas sineması müdiresi Birdal Danyıldız, Dijital Birlik Platformu Başkanı Emrah Cebiroğlu ve Dijital Birlik Platformu Başkan Genel Koordinatörü Yardımcısı Esra Aydın, Metin Yıldız, Ceylan Yılmaz, Kenan Çoban, Cengiz Bozkurt ve çok sayıda davetli katıldı.