CHP'li Özkan Yalım'ın skandal alemi ortaya çıktı! Milletin parasını dansözlerle yemiş

Uşak halkının sorunlarına derman olması beklenen Özkan Yalım'ın, gece hayatının karanlık dehlizlerinde alem yaparken çekilen görüntüleri sosyal medyaya bomba gibi düştü. Kendi cep telefonuyla kaydedilen rezalet anlarında, milletin temsilcisi sıfatını taşıyan bir ismin içine düştüğü ahlaki çöküş saniye saniye kaydedildi. "Şehrine hizmet sevdası" masalları anlatanların, asıl sevdasının ne olduğu bu görüntülerle tescillenmiş oldu.

"Zulüm görüyoruz" diyenlerin sefası ifşa oldu!

Geçtiğimiz günlerde adli işlemlerle karşılaştığında CHP Kadın Kolları tarafından "başkanımıza zulüm yapılıyor" çığlıklarıyla savunulan Yalım'ın, bu "zulüm" altında nasıl bir sefa sürdüğü merak konusu oldu. Müslüman Türk evladının vergileriyle ayakta duran belediye koltuğunu işgal edenlerin, pavyon masalarında sergilediği bu lakayıt tavır, milli ve manevi değerlere gönül veren vatandaşların midesini bulandırdı.

Bu kaçıncı skandal? CHP sessizliğini koruyor!

Akit ruhuyla soruyoruz: Uşak halkı sizi pavyonlarda alem yapın diye mi seçti? Fuhuş operasyonlarından pavyon görüntülerine kadar her türlü şaibeli işin içinde adı geçen bir isme CHP yönetiminin hala sahip çıkması, zihniyetin ne kadar kokuştuğunu bir kez daha kanıtladı.

Adaletten kaçamayacağını anlayanların, bu ahlaksızlık tablosunun hesabını hem hukuk önünde hem de sandıkta nasıl vereceği merakla bekleniyor.