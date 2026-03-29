İşte Uşak’a kazandırdığı dev eser! Sunum metresten açılış Özkan Yalım’dan
CHP’li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın otel odasında birlikte görüntülendiği belediye personeli S.A.’nın, daha önce düzenlenen İsmet İnönü büstü açılış töreninde sunuculuk yaptığı ortaya çıktı.
Törende S.A. kürsüye çıkarak “Büst açılış töreni ve birinci yıl dönümü programımıza hepiniz hoş geldiniz” diyerek konuşmasına başlıyor. Ardından Başkan Özkan Yalım kürsüye gelerek içi boş konuşma yapıyor.
Otel odasında “özel dosya” üzerinde çalıştıkları iddia edilen Yalım ve 21 yaşındaki belediye personelinin, belediyenin “dev eser” olarak lanse ettiği heykel açılışında aynı törende yer alması dikkat çekti. Görüntülerin ortaya çıkmasıyla birlikte S.A.’nın sunum yaptığı anlar kamuoyunda büyük tepkiye neden oldu.
Başkan Özkan Yalım’ın göreve geldikten sonra Uşak’ın sorunlarıyla ilgilenmek yerine birçok heykel ve büst açılışı gerçekleştirdiği biliniyor. Bu tören de İsmet Paşa Caddesi’nde yapılan İsmet İnönü büstü açılışıydı.
CHP’li Yalım çocuğu yaşındaki personelle basılmıştı… Bomba iddia yine gündeme geldi! ‘Özgür Özel, Yalım’ın otelinde sabaha kadar…’
Günün fıkrası otel odasında kızı yaşındaki belediye personeli ile basılan CHP'li Özkan Yalım'dan: Siyasi ahlak yasası getireceğiz!
Rüşvet ve otel odası skandalıyla gündeme düşen CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım kimdir?