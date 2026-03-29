İşte Uşak’a kazandırdığı dev eser! Sunum metresten açılış Özkan Yalım’dan

Törende S.A. kürsüye çıkarak “Büst açılış töreni ve birinci yıl dönümü programımıza hepiniz hoş geldiniz” diyerek konuşmasına başlıyor. Ardından Başkan Özkan Yalım kürsüye gelerek içi boş konuşma yapıyor.

Otel odasında “özel dosya” üzerinde çalıştıkları iddia edilen Yalım ve 21 yaşındaki belediye personelinin, belediyenin “dev eser” olarak lanse ettiği heykel açılışında aynı törende yer alması dikkat çekti. Görüntülerin ortaya çıkmasıyla birlikte S.A.’nın sunum yaptığı anlar kamuoyunda büyük tepkiye neden oldu.

Başkan Özkan Yalım’ın göreve geldikten sonra Uşak’ın sorunlarıyla ilgilenmek yerine birçok heykel ve büst açılışı gerçekleştirdiği biliniyor. Bu tören de İsmet Paşa Caddesi’nde yapılan İsmet İnönü büstü açılışıydı.