Erzurum'da akılalmaz intikam girişimi: Diploma kiralama skandalı kana bulanıyordu!

Palandöken ilçesinde meydana gelen olayda, gözü dönen şüpheli Ö.Y., hafta sonu kapalı olan eczanenin önüne gelerek yanında getirdiği mermer ve parke taşlarıyla camları aşağı indirdi. Kırılan camlardan içeriye bez parçaları ve poşetlerle getirdiği ayçiçeği yağını boşaltan saldırgan, iş yerini ateşe vermeye çalıştı. Çevredeki duyarlı vatandaşların müdahalesiyle facianın eşiğinden dönülürken, saldırgan olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Saldırgan "diploma avcısı" meslektaş çıktı!

Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, saldırganın kimliğini belirleyince adeta küçük dilini yuttu. Saldırıyı gerçekleştiren şahsın eczacı Ö.Y. olduğu tespit edildi. Kıskıvrak yakalanan şüphelinin, daha önce "muvazaa" yani halk arasında "diploma kiralama" olarak bilinen yasa dışı işlem nedeniyle hakkında işlem yapıldığı ve bu sebeple TEB yöneticisi Güven’e husumet beslediği öğrenildi.

"Bu bela mesleğimizin kanayan yarasıdır!"

Saldırıya uğran eczanenin sahibi ve TEB 2. Başkanı Abdullah Caner Güven, olayın ardından zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Muvazaanın eczacılık mesleğine ve genç eczacılara yapılan en büyük haksızlık olduğunu vurgulayan Güven, "Muhtemelen mevzuat gereği benzin alamadığı için ayçiçeği yağıyla yakmaya çalışmış. Bu diploma kiralama belasını mesleğimizden temizleyene kadar mücadelemiz sürecek. Bize bir şey olabilir ama eczacılık camiası bu dik duruşu bozmayacaktır" dedi.