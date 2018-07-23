Patlıcan ipe nasıl dizilir?

Kışlıkları hazırlamanın en önemli parçalarından biri, kuşkusuz ki biber ve patlıcan kurutmaktır. Kuru patlıcanın yemeği, dolması ve karnıyarık gibi farklı tarifleri oldukça lezzetli olan ve beğenilen yemekler arasında yer alır.

Patlıcanları ipe dizerek güneşte kurutmanın ise bir takım önemli yanları vardır. İlk olarak bahsetmek gerekir ki, patlıcanın içerisindeki su oranı bu yöntem ile azaltılarak bakteri oluşumu engellenir. Bu sayede çürümeden uzun zaman patlıcanlar kullanılabilir halde kalır. Bu işin püf noktalarına gelince;

İpe dizilecek patlıcanları seçerken közlemelik dediğimiz geniş patlıcanları ya da kuruduğunda hiçbir şeye benzemeyecek incelikteki patlıcanların kurutma için tercih edilmemesi gerekmektedir. Normal boyutlarda koyu renkli ve parlak patlıcanların seçilmesi daha çok tavsiye edilir.

Patlıcanlar seçildikten sonra bol suyla iyice yıkanmalıdırlar. Daha sonra ise patlıcanların sapları kesilir. Eğer patlıcan dolmalık olarak kurutulacak ise, patlıcan enlemesine içini doldurabileceğiniz boyutta parçalara ayrılır ve içleri bir kaşık ya da oyma aleti ile oyulur. Eğer patlıcan normal yemeklik için kurutulacak ise de bu sefer boylamasına parçalara ayrılır.

Ardından kararmaları ve acımtırak tatları yok etmek için patlıcanlar su ile doldurulan bir leğene konulur ve bu leğen içerisinde birkaç saat bekletilir.

Hemen akabinde, sudan çıkarılan patlıcan parçaları, dikkatli bir şekilde ve ipten kopmayacak kadar ortalanılarak beş ya da altı cm’lik bir iğne ile sağlam bir ipe dizilir. Eğer yeterince sağlam ipiniz yoksa, birkaç kat olarak hazırlanan ipe dizme işlemi gerçekleştirilir.

Patlıcanların bir ipin taşıyabileceği kadar ve çok sık olmayan şekilde dizilmesine dikkat edilmelidir. İpe dizilen patlıcanlar güneş ışığını direkt almayan balkon içi gibi yerlere asılabilir.

En nihayetinde kurutulmuş patlıcanlara sahip olmanız ile beraber, kışın bu sebzeden mahrum olmanın da önüne geçilmektedir. Evde uyguladığımız yöntemlerde de bu adımları izlediğimiz için anlatılan bilgiler eşliğinde patlıcanlarınızı ipe dizebilirsiniz.

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