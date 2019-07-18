Patlayan tüp 1 can aldı, 4 evi yaktı

Balıkesir'in İvrindi ilçesindeki bir evde, tüp patlaması sonucu çıkan yangında bir kişi öldü, çevredeki evlere de sıçrayan yangında 4 evde maddi hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Gökçeyazı Mahallesi'nde yaşayan Kazım Uzan'ın (70) evindeki tüp henüz bilinmeyen bir nedenle patladı.

8 araç ve 20 personelle müdahale edildi

Patlamanın ardından evde yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, çevredeki diğer üç eve daha sıçradı. Yangını gören vatandaşların haber vermesi üzerine, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin 8 araç ve 20 personelle müdahale ettiği yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla söndürülürken, alevlerden kurtulamayan Uzan, yanarak hayatını kaybetti.

Yangının sıçradığı diğer evlerde ise maddi hasar meydana geldi.

"Yangını görünce paraları ve televizyonu alarak dışarı çıktık"

Yangında evi yanan Cemil Aras, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangını sonradan fark ettiklerini söyledi.

Aras, yangının evinin bitişiğindeki diğer evde çıktığını belirterek, "Uyumak üzereydik, eşim dumanları fark ederek bana haber verdi. Yangının bizim eve doğru geldiğini görünce evdeki paralarımızı ve televizyonu alarak dışarı çıktık." diye konuştu.

Eşi, o gece kızında kalmış

Mahalle muhtarı Mehmet Can da Kazım Uzan'ın yemek yapmak için piknik tüpünü yaktığını ve tüpün patladığını anlattı.

Can, yangının 4 eve sıçradığını ifade ederek, "Patlama ve yangın esnasında Kazım Uzan evden çıkamıyor. Maalesef kurtaramadık. Kazım Uzan'ın eşi o gece kızında kaldığı için o sırada yalnızmış." dedi.