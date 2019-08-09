Patlama alanında inceleme Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bulunan bir askeri mühimmat deposunda meydana gelen patlamanın ardından olay yerinde inceleme başlatıldı.

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bulunan bir askeri mühimmat deposunda meydana gelen patlamanın ardından olay yerinde inceleme başlatıldı.

Mustafa Kemal Mahallesi’nde bulunan askeri mühimmat deposunda gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın sonrası meydana gelen şiddetli patlamalar sabah saatlerine kadar sürdü. Patlama seslerinin kesilmesiyle birlikte, olası bir patlamaya karşı alanda TOMA ile soğutma çalışmaları başlatıldı. Soğutma çalışmalarının ardından bölgeye gelen polis ekipleri depo ve çevresinde detaylı inceleme gerçekleştirdi.

Polis ekipleri 1 saatlik incelemenin ardından alandan ayrıldı.

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