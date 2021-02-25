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Yerel Patenli gençlerden tehlikeli hareket! İşte o görüntüler
Yerel

Patenli gençlerden tehlikeli hareket! İşte o görüntüler

İstanbul Kartal’da halk otobüsünün arkasına takılarak yolculuk eden patenli 3 genç yürekleri ağza getirdi. Gençlerden birisi, kendisini görüntüleyen vatandaşa el sallaması ise dikkat çekti. Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2021-02-25 13:09:00 -

Kartal’da geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, patenli 3 genç seyir halinde olan bir halk otobüsünün arkasına takılarak yolculuk etti. Patenli gençler bu hareketleri ile hem kendi canlarını hem de trafikteki diğer yolcuları tehlikeye attı. Patenli gençlerin otobüs arkasında tehlikeli yolculuğu görenlerin yüreklerini ağza getirdi. Öte yandan gençlerden birisinin kendisini görüntüleyen vatandaşa el sallaması ilginç anlara sahne oldu.

Otobüsün arkasına takılan patenli 3 gencin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde 3 genç otobüsün arkasına takılarak yolculuk ediyor, gençlerden biri kendisini görüntüleyen vatandaşa el sallıyor.

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