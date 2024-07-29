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Yaşam Patenli genç yürekleri ağızlara getirdi
Yaşam

Patenli genç yürekleri ağızlara getirdi

Yeniakit Publisher
2024-07-29 19:02:00 -

Bursa'da patenli bir genç seyir halindeki bir motosiklete tutunarak seyretti.

Bursa'da paten sürerek seyahat eden genç, yorulunca adeta ölüme meydan okudu. Motosiklet sürücüsüne tutunarak seyahat eden gencin tehlikeli anları kameraya yansıdı.

Merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Yolu Caddesi üzerinde seyir halinde olan patenli genç, yorulunca kimliği henüz tespit edilemeyen 16 MC 2790 plakalı motosiklete tutunarak seyahat etti. Kendi canını hiçe sayan paten sürücüsü amatör kameraya yansırken, motosiklet sürücüsünün artçısında da kask olmadığı görüldü.

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