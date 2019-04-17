Patateste "sıfır gümrük vergisi" uygulaması uzatıldı Patates ithalatında "sıfır gümrük vergisi" uygulaması 31 Mayıs'a kadar sürecek

ANKARA (AA) - Patates ithalatında 20 Nisan itibarıyla süresi dolacak "sıfır gümrük vergisi" uygulaması, 31 Mayıs'a kadar devam edecek. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, patates ithalatında 20 Nisan'da sona erecek "yüzde sıfır gümrük vergisi" uygulamasının süresi 31 Mayıs'a uzatıldı. Bu tarihe kadar, 200 bin tona kadar patates ithalatında gümrük vergisi alınmayacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.