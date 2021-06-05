  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
PKK'nın elinde bulunan 'Münbiç'e harekat' çağrısı!
Libya ile BAE arasında kritik görüşme!
Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha
AFAD duyurdu! İzmir'de korkutan deprem
Kadın - Aile Patatesli semizotu salatası nasıl yapılır? Farklı semizotu salatası tarifi
Kadın - Aile

Patatesli semizotu salatası nasıl yapılır? Farklı semizotu salatası tarifi

Denenmiş semizotu salatası tarifi | İsten akşam yemeği için isterseniz de beş çaylarının yanına hazırlayabileceğiniz şahane bir tarif ile geldik. Peki, patatesli yoğurtlu salata nasıl yapılır? Tam ölçülü semizotu salatası tarifi

Yeniakit Publisher
2021-06-05 17:38:00 -
Patatesli semizotu salatası nasıl yapılır? Farklı semizotu salatası tarifi

Sıcak havalarda içinizi serinletecek salata tarifleri mi arıyorsunuz; işte patatesli semizotu salatası tarifi.

Farklı semizotu salatası tarifi

Malzemeler:

  • 4-5 adet patates
  • Yarım demet semizotu
  • 1 adet kapya biber
  • 3-4 dal taze soğan
  • 1-2 diş sarımsak
  • 3 yemek kaşığı yoğurt
  • 2 diş sarımsak
  • Susam, keten tohumu ya da haşhaş tohumu

Patatesli semizotu salatası nasıl yapılır?

Öncelikle patatesleri haşlayıp küp küp doğrayın.

Semizotunu yıkayıp yapraklarını kopanı. Taze soğan ve biberi de doğrayın.

Ardından bir kasenin içinde tüm malzemeyi güzelce karıştırın.

Servis aşamasında salatanın üzerine zeytinyağı gezdirip susam, keten tohumu ya da haşhaş tohumundan birini serpebilirsiniz.

Afiyet olsun.

Kırmızı mercimek ekmeği nasıl yapılır? Unsuz mayasız ekmek tarifi
Kırmızı mercimek ekmeği nasıl yapılır? Unsuz mayasız ekmek tarifi

Kadın - Aile

Kırmızı mercimek ekmeği nasıl yapılır? Unsuz mayasız ekmek tarifi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay