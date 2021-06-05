Patatesli semizotu salatası nasıl yapılır? Farklı semizotu salatası tarifi
Denenmiş semizotu salatası tarifi | İsten akşam yemeği için isterseniz de beş çaylarının yanına hazırlayabileceğiniz şahane bir tarif ile geldik. Peki, patatesli yoğurtlu salata nasıl yapılır? Tam ölçülü semizotu salatası tarifi
Sıcak havalarda içinizi serinletecek salata tarifleri mi arıyorsunuz; işte patatesli semizotu salatası tarifi.
Farklı semizotu salatası tarifi
Malzemeler:
- 4-5 adet patates
- Yarım demet semizotu
- 1 adet kapya biber
- 3-4 dal taze soğan
- 1-2 diş sarımsak
- 3 yemek kaşığı yoğurt
- 2 diş sarımsak
- Susam, keten tohumu ya da haşhaş tohumu
Patatesli semizotu salatası nasıl yapılır?
Öncelikle patatesleri haşlayıp küp küp doğrayın.
Semizotunu yıkayıp yapraklarını kopanı. Taze soğan ve biberi de doğrayın.
Ardından bir kasenin içinde tüm malzemeyi güzelce karıştırın.
Servis aşamasında salatanın üzerine zeytinyağı gezdirip susam, keten tohumu ya da haşhaş tohumundan birini serpebilirsiniz.
Afiyet olsun.