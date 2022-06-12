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Kadın - Aile Patatesli kurabiye nasıl yapılır? Patatesli kurabiye tarifi
Kadın - Aile

Patatesli kurabiye nasıl yapılır? Patatesli kurabiye tarifi

Çayın yanına farklı bir tarif hazırlamak isteyenler 'Patatesli kurabiye nasıl hazırlanır?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, patatesli kurabiye için hangi malzemeler gerekli?

Yeniakit Publisher
2022-06-12 14:17:00 -
Patatesli kurabiye nasıl yapılır? Patatesli kurabiye tarifi

Leziz ve bayatlamayan bir kurabiye tarifi arıyorsanız; doğru yerdesiniz.

Patatesli kurabiye tarifi

Malzemeler:

Hamuru için:

1 su bardağı sıvı yağ

100 gram margarin ya da tereyağı

1 su bardağı yoğurt

1 tatlı kaşığı tuz

1 adet yumurta akı (Sarısı üzerine)

1 paket kabartma tozu

4,5 su bardağı un

İç harcı için:

3 adet haşlanmış patates

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay bardağı karabiber

1 çay bardağı pul biber

Üzeri için:

Yumurta sarısı

Susam

Patatesli kurabiye nasıl yapılır?

Öncelikle patatesleri haşlayın. Haşlanan patatesleri ezip baharatları ekleyip karıştırın.

Hamur malzemesini karıştırma kabının içerisine alın ve güzelce yoğurun.

Bir tepsinin içerisine yağlı kağıt serin.

Hamurdan parçalar kopartın ve şekillendirme aşamasında iç harcı ekleyin.

Şekillendirdiğiniz kurabiyeleri tepsiye yerleştirin.

Kurabiyelerin üzerine yumurta sarısı sürüp susam serpin.

Kurabiyelerinizi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kızarana kadar pişirin.

Afiyet olsun.

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