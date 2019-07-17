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Patatesler kararmadan derin dondurucuda nasıl saklanır?

Doğru yöntemi kullanırsanız; patatesler kararmadan uzun süre derin dondurucuda saklanabilir. İşte, patateslerin kararmasını önleyen o detay…

17 Temmuz 2019 Çarşamba 12:17
Patatesler kararmadan derin dondurucuda nasıl saklanır?

Patates ölçülü tüketildiğinde son derece yararlı olan sebzelerdendir. Elbette, patatesin faydalı taraflarını kızartma yaparak ortadan kaldırmamak kaydıyla…  Kızartmalar ne kadar zararlı olsa da sevenleri boldur. Bol yağlı kızartmaların alternatifi olarak patatesinizi fırında pişirebilirsiniz. Canınız her çektiğinde daha önceden hazırlayıp, derin dondurucuya attığınız patatesleri kullanmak hayatınızı kolaylaştırabilir. Hele de çalışan bir anneyseniz. "Patates kararmadan nasıl duracak" diyorsanız paketlenmiş ürünleri göz önünde bulundurun deriz. Elbette hazır ürünlerde bolca kimyasal, katkı maddesi bulunuyor. Ama evde hazırlayacağınız dondurulmuş patateslerde bunların hiçbiri olmayacak. "Peki, o zaman patatesler nasıl kararmayacak?" dediğinizi duyar gibiyim. Tabi ki önemli bir sırrımız var.

Derin dondurucuda patates nasıl saklanır? 

Öncelikle arzu ettiğiniz miktarda patatesi güzelce yıkayıp, kabuklarını soyun.

Kabuklarını soyduğunuz patatesleri bir kez daha sudan geçirin.

Patatesleri dilimlemeden önce derin bir kasenin içerisine soğuk su doldurun.

İşte, geldik püf noktamıza!

Patatesleri bekleteceğiniz suyun içerisine 2-3 yemek kaşığı beyaz sirke damlatın.

Dilimlediğiniz patatesleri sirkeli suya atın.

Tüm patatesler dilimlenince suyu süzün.

Süzme işleminin ardından dilerseniz mutfak havlusuyla dilerseniz de kağıt havluyla patatesleri güzelce kurulayın.

Arzu ederseniz kuruladığınız patatesleri tuz ve sıvıyağ ile harmanlayabilirsiniz.

Elbette, yağsız ve tuzsuz olarak da patateslerinizi saklayabilirsiniz. Yapmanız gereken kuruladığınız patatesleri buzdolabı poşetlerine doldurup, derin dondurucuya atmak.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 12:17
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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