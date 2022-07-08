Patatesin en güzel hali: Patatesli pratik kahvaltılık omlet yapılışı ve tarifi

Kızarmış patatesli ve haşlanmış patatesli çeşitleriyle damak çatlatan bir lezzete sahip olan bu tarif, özellikle hafta sonları sıkça tercih edilir.

Kahvaltılık omlet yapılışı

Malzemeler

1 adet büyük boy patates

2 adet yumurta

1 çorba kaşığı tereyağı

En Güzel Ve Kolay Patatesli Omlet Nasıl Yapılır?

Patatesler yıkanır, kabukları soyulur ve küp küp doğranır. Tavada erittiğiniz tereyağın üzerine patatesler eklenir ve kızartılır. Yumurtalar bir kasede iyice çırpıldıktan sonra kızarmış patateslere eklenir ve karıştırılır. Kısık ateşte bir süre daha pişirdiğiniz omletiniz hazır hale gelecektir.