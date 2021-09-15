Patatesi buzdolabında saklayanlar aman dikkat! Bakın ne oluyor

Patatesi nerede saklıyorsunuz? Buzdolabında mı yoksa kilerde mi? Cevabınız buzdolabıysa bu haberi mutlaka okuyun...

İngiltere'de kamu sağlığını korumakla görevlendirilen Foods Standards Agency (Yiyecek Standartları Ajansı), patatesin kesinlikle soğutulmaması gerektiğini söylüyor.

The Mirror gazetesinin ajansın internet sitesinden aktardığı bilgiye göre; buzdolabına konmaması gereken en kritik yiyecek patates.

Çünkü buzdolabında saklandığında, patatesin içindeki nişasta şekere dönüşüyor. Pişirildiğinde ya da kızartıldığında şeker, aminoasit asparajin ile birleşerek, çok zararlı olduğu düşünülen ‘akrilamid’ kimyasalı üretiyor.

Patatesi buzdolabında saklayanlar dikkat

‘Akrilamid’, kâğıt, boya ve plastik üretiminde kullanılıyor. Yiyecek paketlerinde ve hatta yiyeceklerde bile izlerine rastlamak mümkün...

Basit bir internet araştırmasıyla ‘akrilamid’in kanserle bağlantısı ortaya çıkıyor. cancer.gov adlı internet sitesine göre; kemirgenler üzerinde yapılan çalışmalar, ‘akrilamid’in, birkaç kanser çeşidi için risk teşkil ettiğini ortaya koyuyor.