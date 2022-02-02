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Kadın - Aile Patates yatağında piliç tarifi nasıl yapılır? Patates yatağında tavuk tarifi
Kadın - Aile

Patates yatağında piliç tarifi nasıl yapılır? Patates yatağında tavuk tarifi

Tavuk ile yapılan her yemek günün kurtarıcısı oluyor. İşte kolay patates yatağında piliç tarifi...

Yeniakit Publisher
2022-02-02 13:16:00 - 2022-02-02 13:18:07
Patates yatağında piliç tarifi nasıl yapılır? Patates yatağında tavuk tarifi

Patates yatağında piliç tarifi

Patates yatağında piliç malzemeleri

  • 4 parça tavuk göğsü
  • Sıvı yağ
  • 1 adet soğan
  • 2 adet yeşil biber
  • 2 adet kırmızı biber
  • Yarım yemek kaşığı salça
  • Tuz
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • 1 çay kaşığı kekik
  • Yarım çay bardağı su
  • Patates yatağı için
  • 4 -5 adet orta boy haşlanmış patates
  • 1 yemek kaşığı tereyağ
  • 1 su bardağı süt
  • Tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber

Patates yatağında piliç nasıl yapılır?

Kuşbaşı doğranmış tavuk göğsünü güzelce yıkayıp tencereye koyalım, kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirelim. Suyunu çekince yağı ekleyip bir kaç kez çevirelim sonra soğan, kırmızı biber ve yeşil biberi ilave edip karıştıralım. Salçayı, tuzunu ve baharatları da ekleyelim yarım bardak suyu ilave edelim. 10-15 dakika daha kısık ateşte pişirelim. Tavuk sotemiz hazır. Patates püresi için haşlanmış sıcak patatesi güzelce ezelim içine tereyağ, süt ve tuzunu da ekleyip blenderla püre haline getirelim . Karabiberi de ekleyip karıştıralım. Servis tabağına Püremizi koyalım üzerine de tavuk soteden koyalım. Afiyet olsun.

 

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