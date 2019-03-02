0553 313 94 23

Patates üreticilerini don vurdu

Türkiye’nin en erken patates üretiminin yapıldığı Adana’da patates ekili arazileri don vurdu.

02 Mart 2019 Cumartesi 13:10
Patates üreticilerini don vurdu

Türkiye’nin en erken patates üretiminin yapıldığı Adana’da patates ekili arazileri don vurdu. Patates üreticilerinin don zararı nedeniyle yüzde 30-50 oranında verim kaybı yaşayacaklarını belirten CHP Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, çiftçilerin zararının karşılanmasını ve mağduriyetinin giderilmesini istedi.


Don zararının yaşandığı Adana’nın merkez Sarıçam ilçesine bağlı Kürkçüler Mahallesi’nde patates ekili bir tarlada toplanan üreticilere, CHP Adana Milletvekili, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut da destek verdi. Don zararının etkili olduğu tarlada konuşan çiftçi Fahrettin Ateş, "İki gün önce meydana gelen don nedeniyle ürünlerimiz büyük zarar gördü. Tarlaya bakıldığında anlaşılacağı üzere büyük zararımız var. 1 kilogram patatesin çiftçiye üretim maliyeti zaten 2 lirayı aşıyor. Şimdi bir de don zararı nedeniyle mağdur olduk. Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM), patateste don zararını sigorta kapsamında olmadığı için karşılamıyor. Yüzde 30 ile yüzde 50 oranında verim kaybı bekliyoruz. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 13:10
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Pakistan-Hindistan sınırında karşılıklı ateş açıldı! 7 ölü
    1. Pakistan-Hindistan sınırında..
    2. Binali Yıldırım, Pendik'te
    3. İstanbul'daki terör örgütü DHKP/C..
    4. Bakan Berat Albayrak konuşuyor
    5. Kahramanmaraş'ta yarım asırlık 5 katlı..
    6. "Bu coğrafyada barışı egemen..
    7. "Fırat'ın doğusu için hazırlıklar tamam"
    8. Kocaeli’de huzur uygulaması
    9. Seçer: "Kadınlardan, çocuklardan ve..
    10. Köyden şehire akü ve siren taktığı..
    11. Kim Jong-un'a şok! Bir grup kendisini..
    12. Bakan Dönmez: "Geçtiğimiz yıl ölümlü..
    13. Trabzonspor, Kasımpaşa maçının..
    14. Pakistan-Hindistan sınırında..
    15. GTB’de genişletilmiş meclis toplantısı
    16. Kültür merkezinde enselenen..
    17. TTK İşçi Alımı Kura Çekimi Töreni'nde..
    18. Binali Yıldırım, Pendik'de yoğun..
    19. TTK’ya alınacak 100 kişi kura ile..
    20. Peugeot'dan müşterilerine uygun kredi..
    İstanbul ve Ankara kararını verdi! İşte son anketler...
    İstanbul ve Ankara kararını verdi! İşte son anketler...
    Pakistan'dan önemli teklif: Erdoğan arabulucu olsun!
    Pakistan'dan önemli teklif: Erdoğan arabulucu olsun!
    AK Parti binasına tank yürüten hainler için beraat istedi! Bu adam kimin savcısı
    AK Parti binasına tank yürüten hainler için beraat istedi! Bu adam kimin savcısı
    Uyanıklığın böylesi görülmedi! Belediye başkan adayı olamayınca bakın ne yaptı
    Uyanıklığın böylesi görülmedi! Belediye başkan adayı olamayınca bakın ne yaptı
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz

    Günün Karikatürü

    2 Mart 2018
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...