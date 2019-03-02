Patates üreticilerini don vurdu

Türkiye’nin en erken patates üretiminin yapıldığı Adana’da patates ekili arazileri don vurdu. Patates üreticilerinin don zararı nedeniyle yüzde 30-50 oranında verim kaybı yaşayacaklarını belirten CHP Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, çiftçilerin zararının karşılanmasını ve mağduriyetinin giderilmesini istedi.

Don zararının yaşandığı Adana’nın merkez Sarıçam ilçesine bağlı Kürkçüler Mahallesi’nde patates ekili bir tarlada toplanan üreticilere, CHP Adana Milletvekili, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut da destek verdi. Don zararının etkili olduğu tarlada konuşan çiftçi Fahrettin Ateş, "İki gün önce meydana gelen don nedeniyle ürünlerimiz büyük zarar gördü. Tarlaya bakıldığında anlaşılacağı üzere büyük zararımız var. 1 kilogram patatesin çiftçiye üretim maliyeti zaten 2 lirayı aşıyor. Şimdi bir de don zararı nedeniyle mağdur olduk. Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM), patateste don zararını sigorta kapsamında olmadığı için karşılamıyor. Yüzde 30 ile yüzde 50 oranında verim kaybı bekliyoruz. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz" dedi.