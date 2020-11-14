Patates üreticileri ihracat teşviki bekliyor

Farklı bölgelerde hasadın ardından yıl içerisinde piyasaya arz edilmek üzere Nevşehir'e getirilen patatesler, tüf kayalar oyularak yer altına inşa edilen doğal soğuk hava depolarına götürülüyor.

Üretim alanı ve verimi önceki yıllara göre artan patatesin yurtdışına pazarlanması için üreticiler hızlı bir şekilde gerekli adımların atılmasını istemektedir.

Tohum Üreticileri ve Üreticileri Alt Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ökkeş Yıldırım, yaptığı açıklamada, sektörün desteklenmesini ve fazla ürünün yurt içinde pazarlanmasına katkı sağlamasını beklediklerini söyledi.

Yıldırım, bir kilogram patatesin depodan çıkış fiyatının ürünün kalitesine göre 50 kuruş ile 1 lira arasında değiştiğini ifade etti:

"Bu yıl çiftçilerin patates üretimine daha çok kayması nedeniyle üretim fazlalaştı. Bu yıl belki tüketici ucuz patates yiyecek ama bir sonraki yıl üretici ekmezse gelecek yıllarda kilosu 10 liraya patates bulamayız. Dünyada en ucuz patates şu an Türkiye'de. Kurların yüksek olması nedeniyle ihracata ton başına en az 50 dolar destek verilmesi lazım. Bu ürünleri yurt dışına satmazsak üreticinin yarası biraz daha büyüyecek. Geçen yıllar yaklaşık 4,5 milyon ton patates üretilirken bu yıl 5 milyon ton civarında üretim var. Bitkisel üretim içinde patates en pahalı maliyeti olan üründür. Kilogramı 1 liraya mal oluyor, 50 kuruşa satılan patates üreticisine yüzde 50 zarar ettiriyor."

Nevşehir Ziraat Odası Başkanı Mahmut Çalışkaner, il genelindeki depolarda yüzbinlerce ton patates bulunduğunu ve iç piyasada tüketimin yeterli olmadığını söyledi.

Maliyetin altında ürün satışının çiftçinin sıkıntılı bir döneme girmesine neden olacağına işaret eden Çalışkaner, ihracatı artırmak için tam bir çaba beklediklerini ifade etti.

Patates üreticilerinden Mustafa Taşkın da, çiftçinin bu yıl yeterli gelir elde etmemesi halinde gelecek sezon ekim yapmakta zorlanacağını belirtti.