Patates suyu ile zayıflama son zamanlarda en çok uygulanan zayıflama yöntemleri arasında yer alıyor. Etkili bir anti-inflamatuvar özelliği olan patates suyu ile zayıflamak ve sağlıklı kalmak mümkün. Patates suyu ile zayıflamak isteyenler bu yöntemi nasıl uygulayacaklarını merak ediyorsanız birazdan açıklayacağımız patates suyu ile zayıflama adımlarına göz atabilirsiniz. İşte kaynamış patates uyu zayıflatır mı, patates suyu ile nasıl zayıflarım sorusunun cevapları…

Patates suyu ile zayıflama kürü

Patates uyunun sağlık açısından birçok yararı vardır. Mide rahatsızlıklarını önleme, kabızlığı giderme, cilt hastalıklarını tedavi etme, akne izlerini yok etme, cilt beyazlatma, karaciğer ve safra temizliğinde, saç dökülmesinin önlenmesinde patates suyunun etkisi oldukça büyüktür.

Patates suyu ile zayıflamanın yanı sıra sağlıklı kalabilmekte mümkündür. Patates suyu aç karnına tüketildiğinde dolaşımın düzenlenmesine yardımcı olmaktadır.

Patates suyu ile zayıflama mümkündür. Ancak bunu gerçekleştirebilmek için patates suyu ile zayıflama yöntemlerini bilmek gerekmektedir.

Patates yağsız olması ve zengin lif yapısı ile kilo vermede etkili olmaktadır. Patates suyu ile zayıflayanlar 3 günde 5 kilo verdiklerini iddia ediyorlar. Patates suyu ile zayıflamak isteyenler aşağıda vermiş olduğumuz patates kürü tarifini deneyebilirler.

Patates suyu nasıl hazırlanır?

Kabukları soyulmuş çiğ ve yıkanmış patatesler katı meyve sıkacağından geçirilir. Tamamen suyunun çıkmasına dikkat edilmelidir.

Patates suyu nasıl içilir?

Patates suyu ile zayıflamak isteyenler sabah aç karnına bir çay bardağı patates suyu içerek zayıflayabilirler.

Patates suyu ile zayıflama diyetinde nelere dikkat edilmelidir?

Patates suyu ile zayıflamak isteyenler sadece bu içeceği içerek zayıflayabilirim düşüncesine kapılmamalıdırlar. Patates suyu ile zayıflamak isteyenler karbonhidrat ve şekerli gıdaları hayatlarından yavaş yavaş çıkarmaya gayret göstermelidir.

Patates suyu ile zayıflamak isteyenler ağır yemeklerden, rafine şekerler ve işlenmiş gıdalardan uzak durmalıdırlar. Patates suyu ile zayıflma diyeti uygularken bol bol sebze tüketmeye özen göstermeniz gerekmektedir.

Patates suyunun zayıflamanın yanı sıra sağlık açısından çeşitli faydaları bulunmaktadır. Patates suyunun sağlık açısından faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz.

Patates suyunun faydaları

Birçok sağlık sorunun önlenmesi için kullanılan çiğ patates suyu özellikle mide sorunlarının giderilmesi için tüketilmektedir. Mide yanması ve mide ülseri gibi hastalıklarda olumlu sonuçların alınması için kullanılabilmektedir.

1- Patates uyu cildinizde yer alan sivilceleri, siyah noktaları ve gözaltı morluklarına çare oluyor.

2- Patates suyunun düzenli tüketiminde kanser hücrelerini öldürücü etkisi olduğu bilinmektedir.

3- Patates uyu uçuk ve ağız yaralarını geçirirci özelliğe sahiptir.

4-Patates uyu egzama ve cilt lekelerini geçirmeye yardımcı olmaktadır.

5- Patates suyunun kolesterolü düşürücü etkisi bulunmaktadır.