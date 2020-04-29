Patates sandal nasıl yapılır? Patates sandal tarifi ve malzemeleri

Bu tarifi dilerseniz tavuk ekleyerek farklı bir lezzet haline getirebilirsiniz. Birçok farklı sebze, yemiş, peynir ve çeşitli besinlerle yepyeni tarifler oluşturabileceğiniz enfes bir tarif...

Malzemeler

3-4 adet patates

5 adet sosis

8-10 adet

yarım çay bardağı haşlanmış mısır

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

tuz, karabiber, pulbiber

Öncelikle patatesleri temiz bir fırça ile iyice yıkayın ve kirden arındırın. Çok ezilmeyecek şekilde derin bir tencerede haşlayın.

Patateslerin ilk sıcağı çıktıktan sonra içlerini oyun ve kenara çıkarın.

Ayrı bir tencerede; sosis ve mantarı soteleyin. Kenara ayırdığınız patateslerin üzerine mantar ve sosisleri ekleyin. İçerisine baharatları ve mısırı ilave edin.

Oyulmuş patateslerin içerisine bu harcı koyup fırına verin. 2-3 dakika sonra üzerine kaşar peyniri gezdirin ve kızardıktan sonra, çıkarıp servis edin.

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