  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile

Patates sandal nasıl yapılır? Patates sandal tarifi ve malzemeleri

Küçük sandal patates tarifini sizler için derledik. Haşlanmış patates neredeyse her yemeğin yanına yakışıyor. Bu avantajı kullanarak haşlanmış patatesten yeni ve farklı tarifler elde edebilirsiniz. Bizde sizler için farklı ve bir o kadar pratik bir tarif derledik. Sandal patates nasıl yapılır? Patates sandalları nasıl yapılıyor? Patates sandalı malzemeleri ve tarifi...

2020-04-29 18:25:00 -
Patates sandal nasıl yapılır? Patates sandal tarifi ve malzemeleri

Bu tarifi dilerseniz tavuk ekleyerek farklı bir lezzet haline getirebilirsiniz. Birçok farklı sebze, yemiş, peynir ve çeşitli besinlerle yepyeni tarifler oluşturabileceğiniz enfes bir tarif...

Malzemeler

  • 3-4 adet patates
  • 5 adet sosis
  • 8-10 adet 
  • yarım çay bardağı haşlanmış mısır
  • 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
  • tuz, karabiber, pulbiber

Öncelikle patatesleri temiz bir fırça ile iyice yıkayın ve kirden arındırın. Çok ezilmeyecek şekilde derin bir tencerede haşlayın. 

Patateslerin ilk sıcağı çıktıktan sonra içlerini oyun ve kenara çıkarın.

Ayrı bir tencerede; sosis ve mantarı soteleyin. Kenara ayırdığınız patateslerin üzerine mantar ve sosisleri ekleyin. İçerisine baharatları ve mısırı ilave edin.

Oyulmuş patateslerin içerisine bu harcı koyup fırına verin. 2-3 dakika sonra üzerine kaşar peyniri gezdirin ve kızardıktan sonra, çıkarıp servis edin.

Bu tarif ve menüler dikkatinizi çekebilir;

Yayla çorbası tarifi | Yayla çorbası nasıl yapılır?
Yayla çorbası tarifi | Yayla çorbası nasıl yapılır?

Kadın - Aile

Yayla çorbası tarifi | Yayla çorbası nasıl yapılır?

Kapya biber çorbası nasıl yapılır?
Kapya biber çorbası nasıl yapılır?

Kadın - Aile

Kapya biber çorbası nasıl yapılır?

Sütlü domates çorbası tarifi
Sütlü domates çorbası tarifi

Kadın - Aile

Sütlü domates çorbası tarifi

Mayasız yumuşak lavaş tarifi
Mayasız yumuşak lavaş tarifi

Kadın - Aile

Mayasız yumuşak lavaş tarifi

Pastane usulü tuzlu çubuk tarifi | Sirkeli tuzlu çubuk
Pastane usulü tuzlu çubuk tarifi | Sirkeli tuzlu çubuk

Kadın - Aile

Pastane usulü tuzlu çubuk tarifi | Sirkeli tuzlu çubuk

Krep nasıl yapılır? Sade akıtma tarifi...
Krep nasıl yapılır? Sade akıtma tarifi...

Kadın - Aile

Krep nasıl yapılır? Sade akıtma tarifi...

Otur fatma tatlısı nasıl yapılır? Otur fatma tatlısı malzemeleri ve tarifi
Otur fatma tatlısı nasıl yapılır? Otur fatma tatlısı malzemeleri ve tarifi

Kadın - Aile

Otur fatma tatlısı nasıl yapılır? Otur fatma tatlısı malzemeleri ve tarifi

En güzel baklava hamuru nasıl yapılır?
En güzel baklava hamuru nasıl yapılır?

Kadın - Aile

En güzel baklava hamuru nasıl yapılır?

Baklavalık yufkadan sigara böreği nasıl yapılır? Börek malzemeleri ve tarifi
Baklavalık yufkadan sigara böreği nasıl yapılır? Börek malzemeleri ve tarifi

Kadın - Aile

Baklavalık yufkadan sigara böreği nasıl yapılır? Börek malzemeleri ve tarifi

Mimoza salatası nasıl yapılır? Mimoza salatası malzemeleri ve tarifi
Mimoza salatası nasıl yapılır? Mimoza salatası malzemeleri ve tarifi

Kadın - Aile

Mimoza salatası nasıl yapılır? Mimoza salatası malzemeleri ve tarifi

Kuymak nasıl yapılır? Mıhlama tarifi ve mıhlama malzemeleri
Kuymak nasıl yapılır? Mıhlama tarifi ve mıhlama malzemeleri

Kadın - Aile

Kuymak nasıl yapılır? Mıhlama tarifi ve mıhlama malzemeleri

Bayatlamayan poğaça nasıl yapılır? Kabartma tozlu poğaça tarifi
Bayatlamayan poğaça nasıl yapılır? Kabartma tozlu poğaça tarifi

Kadın - Aile

Bayatlamayan poğaça nasıl yapılır? Kabartma tozlu poğaça tarifi

Unsuz sütlü domates çorbası tarifi | Sağlıklı domates çorbası nasıl yapılır?
Unsuz sütlü domates çorbası tarifi | Sağlıklı domates çorbası nasıl yapılır?

Kadın - Aile

Unsuz sütlü domates çorbası tarifi | Sağlıklı domates çorbası nasıl yapılır?

Jöleli pasta nasıl yapılır? Çilek jöleli kremalı pasta tarifi
Jöleli pasta nasıl yapılır? Çilek jöleli kremalı pasta tarifi

Kadın - Aile

Jöleli pasta nasıl yapılır? Çilek jöleli kremalı pasta tarifi

Ramazana özel çorba tarifleri
Ramazana özel çorba tarifleri

Yemek Tarifleri

Ramazana özel çorba tarifleri

Sahurda menüsü | Sahurda ne yesem?
Sahurda menüsü | Sahurda ne yesem?

Oruç

Sahurda menüsü | Sahurda ne yesem?

Tavada künefe nasıl yapılır? Ev usulü künefe yapımı tarifi
Tavada künefe nasıl yapılır? Ev usulü künefe yapımı tarifi

Kadın - Aile

Tavada künefe nasıl yapılır? Ev usulü künefe yapımı tarifi

İftar menüsü | Günün iftar menüsü tarifleri
İftar menüsü | Günün iftar menüsü tarifleri

Yemek Tarifleri

İftar menüsü | Günün iftar menüsü tarifleri

Kıymalı pastane pidesi tarifi | Kıymalı pide malzemeleri ve yapımı
Kıymalı pastane pidesi tarifi | Kıymalı pide malzemeleri ve yapımı

Kadın - Aile

Kıymalı pastane pidesi tarifi | Kıymalı pide malzemeleri ve yapımı

Günün iftar menüsü | Ramazan menüleri ve tarifleri! Bugün ne pişirsem?
Günün iftar menüsü | Ramazan menüleri ve tarifleri! Bugün ne pişirsem?

Oruç

Günün iftar menüsü | Ramazan menüleri ve tarifleri! Bugün ne pişirsem?

Sahur tarifleri ve sahur menüsü | Sahurda ne pişirebilirim?
Sahur tarifleri ve sahur menüsü | Sahurda ne pişirebilirim?

Oruç

Sahur tarifleri ve sahur menüsü | Sahurda ne pişirebilirim?

Sütlü hurma tatlısı tarifi | Sütlü hurma tatlısı nasıl yapılır?
Sütlü hurma tatlısı tarifi | Sütlü hurma tatlısı nasıl yapılır?

Kadın - Aile

Sütlü hurma tatlısı tarifi | Sütlü hurma tatlısı nasıl yapılır?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı