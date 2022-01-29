Patates salatası tarifi nasıl yapılır? Alternatif patates salatası
Yapması da oldukça basit tarif...
Patates salatası tarifi
Yapımı için malzemeler
- 4 adet patates
- 1 adet kuru soğan
- 1 tutam dereotu
- 1 tutam maydanoz
- Nane
- Yarım limonun suyu
- Sumak
- Zeytinyağı
Patates salatası tarifi nasıl yapılır?
Patatesleri haşlayın ve soğuduktan sonra kabuklarını soyun. Daha sonra küp küp doğrayın. Soğan, maydanoz ve dereotunu da ince ince doğrayın. Ardından tüm malzemeleri bir kaseye alıp güzelce karıştırın.
Afiyet olsun.