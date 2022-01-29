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Kadın - Aile Patates salatası tarifi nasıl yapılır? Alternatif patates salatası
Kadın - Aile

Patates salatası tarifi nasıl yapılır? Alternatif patates salatası

Yapması da oldukça basit tarif...

Yeniakit Publisher
2022-01-29 13:00:00 - 2022-01-29 13:03:27
Patates salatası tarifi nasıl yapılır? Alternatif patates salatası

Patates salatası tarifi 

Yapımı için malzemeler

  • 4 adet patates
  • 1 adet kuru soğan
  • 1 tutam dereotu
  • 1 tutam maydanoz
  • Nane
  • Yarım limonun suyu
  • Sumak
  • Zeytinyağı

Patates salatası tarifi nasıl yapılır?

Patatesleri haşlayın ve soğuduktan sonra kabuklarını soyun. Daha sonra küp küp doğrayın. Soğan, maydanoz ve dereotunu da ince ince doğrayın. Ardından tüm malzemeleri bir kaseye alıp güzelce karıştırın.
Afiyet olsun.

 

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