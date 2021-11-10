Patates rulo tarifi, nasıl yapılır? Kolay Patates rulo tarifi
Sunumuyla ve lezzetiyle farklılaşan nefis bir akşam yemeği tarifi
Lezzetli bir ana yemek tarifi..
Malzemeler
- 5 adet patates
- 2 adet yumurta
- 2 su bardağı kaşar peynir
- 1 tatlı kaşığı tuz
- Karabiber
- Kıymalı harç için;
- 2 adet soğan
- 3 adet yeşil biber
- 2 adet büyük boy domates
- 1 yemek kaşığı salça
- 350-400 gram kıyma
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 yemek kaşığı tereyağ
- 1. 5 su bardağı sıcak su
- 1`er tatlı kaşığı tuz-pulbiber-karabiber
Üzeri için;
Kaşar peyniri
Yapılışı
Öncelikle soyduğumuz pateteslerimizi yıkayıp rendeliyoruz. Ardından sıkıp sularını çıkarıyoruz. 2 su bardağı kadarda kaşarımızı rendeleyip patateslerimize katıyoruz. Üzerine kalan malzemeleri döküp karıştırıyoruz. Fırın tepsimize yağlı kağıt serip harcımızı 1cm kalınlığında yayıyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında alt kısma koyarak kızarana kadar pişiriyoruz. Soğan ve biberlerimizi ince yemeklik doğruyoruz. Tenceremize yağları alıp kıymamızı katıp kavuruyoruz. Suyu çıkınca doğradıklarımızı katıp devam edıyoruz. Kabuklarını soyduğumuz domateslerimizi ekleyip salçamızıda katıyoruz. Güzelce kavurduktan sonra baharatlarını ekleyip suyunu katıyoruz ve kaynamaya bırakıyoruz. Fırından çıkardığımız patatesimizin üstüne hafif ılıdıktan sonra(her ikisi de)kıymalı harcımızı üstüne seriyoruz. Uzun kısmında ayarlayarak yağlı kağıt yardımıyla yuvarlayıp rulo yapıyoruz. Üzerine kaşar peyniri rendeleyip tekrar fırına koyup kaşarlar eriyene kadar pişiriyoruz. Afiyet olsun.