Doğal Gübre Nedir?

Bitki ve tarım ürünlerinin iyi büyüyüp beslenebilmesi için gerekli mineralleri içinde bulunduran, bitki ile toprak arasında daha iyi bir bağ kuran maddeye gübre denir. Hayvan atıklarından, fosillerden veya başka doğal yollar kullanılarak oluşturulan gübreye doğal gübre denir. Tarımsal alanlarda doğal gübre kullanımı önemli bir yer tutar. Geçmişte azotlu gübre, daha çok ürün vermesi sebebiyle epey popüler olsa da daha sonraki bilimsel araştırmalar bu gübre tipinin çok zararlı olduğunu göstermiştir. Azotlu gübre tarım ürünlerinde nitrit ve nitrat artışına sebep olduğu için insan sağlığına zarar vermekte hatta bu ürünleri yiyenlerde kansere yakalanma riskini arttırmaktadır. Bu yüzden çoğu gelişmiş ülkede azotlu gübre ve kimyevi gübreler yasaklanmıştır. Bunun üzerine doğal gübre üretimi artmış, insanlar sağlıklı doğal gübre elde edimi için uğraşmaya başlamıştır.

Doğal Gübre nelerde kullanılır?

Doğal gübreler tarımsal alanlarda, bitki yetiştiriciliğinde ve peyzaj alanlarında sıklıkla kullanılır. İçerisinde bulunan mineral ve bileşenler toprağa, bitkiye ve ürünlere direnç kazandırır. Tarım ürünlerinin daha beslenmesine yardımcı olan doğal gübre ile çok daha kaliteli ürünler elde edilir. Bölgeden bölgeye gübreleme ihtiyacı değişmektedir. Toprak analizi ve bölgesel iklimsel şartlar ele alınarak gübreleme işlemleri yapılır. Ülkemizde yapılan toprak analizleri yüksek kireç ve pH’lı topraklarımızın olduğunu ve organik maddeler açısından fakir olduğunu göstermektedir. Bu sebeple Türkiye’deki ürünlerin gübrelenme ihtiyacı oldukça fazladır. Bu yüzden ülkemizde gübre üretimine önem verilmekte, bu konuda gerekli çalışma ve üretimler yapılmaktadır.

Patates kabuğu ve Yumurta kabuğu ile etkili doğal gübre yapımı

Bu gübre, bitkilerin hızlı ve sağlıklı büyümesine yardımcı olacaktır. Aynı zamanda çiçeklenme, güzel çiçekler açma ve daha uzun ömürlü olmalarına yardımcı olur, çünkü bitki ihtiyaç duyduğu besinlere bu gübre ile sahip olacaktır.

Patates kabuğu, zengin bir potasyum kaynağıdır, C vitamini, kalsiyum gibi mineraller, demir ve magnezyum içerir. Muz kabuğunda çok fazla potasyum, demir, magnezyum, A vitamini ve E vitamini bulunur. Tatlı patateslerin bakır ve vitaminleri yüksek oranda bulunur ve çoğumuz bahçemizdeki yumurta kabuğunun faydasını biliyoruz.

Kolayca yapabileceğiniz güçlü bir ev yapımı gübre nasıl yapılır?

Gübre için ihtiyacımız olan patates kabuğu, yeşil muz kabuğu, muz, tatlı patates veya tatlı patates kabuğu ve yumurta kabuğu.

Bu kabukları ve malzemeleri bir kaba koyun ve sadece 15 dakika kaynatıp, soğumaya bırakın

Haftada bir kez bitkilerinize bunu uygulayın ve 2 haftadan itibaren farkı göreceksiniz…. Bitkileriniz daha canlı ve çiçekleri açmış olacak.

Organik Gübre nasıl yapılır?

Organik gübreler bitki ve çiçekler için mineralleri bakımından çok önemlidir. Kurutulup ufalanmış yumurta kabuğunu bitkinin bulunduğu toprağa serpmek, toprağı kalsiyum açısından zenginleştirir ve meyvelerin yetişmesini destekler. Muz kabuğunu kaynatıp suyunu ılımaya bıraktıktan sonra bitkilerinize vermeniz onlara çok iyi gelecektir. Kahve telveleri doğal bir gübre çeşidi olup bitki köklerine azar miktarlarda koyulduğunda bitkilerinizi daha sağlıklı bir hale getirir. Odun külleri meyve ağaçlarına olgunlaşma konusunda yardımcı olur. Harika bir pestisit olduğu için zararlı haşereleri de uzak tutar. Toprağın pH değerini artırmak için uygun olmasa da kaliteli ahşaptan gelmiş külün ağaçlarınıza daha iyi sonuç vereceği açıktır. Yanmış odunu toprağa gömerek veya saplarının etrafına az miktarda kül serperek ağaçlarınızın gelişmesini destekleyebilirsiniz. Isırgan otu bulamacı bitkinin doğal savunmasını güçlendiren, fermente bir biyo-uyarıcı işlevi görmektedir. Isırgan otunu köklerinden ayırıp suda bekletin ve sonrasında süzerek bitkilerinize verin. Bitkilerinizin ne kadar büyüdüğüne ve güçlendiğine inanamayacaksınız. Bitkileriniz için doğal gübre her zaman en iyisidir.