Patates ihracatı için teşvik bekleniyor

Üreticiler ve satıcılar tarafından ilgili birimlere ürünü dünyanın dört bir yanına taşımak için ilave adımlar atılması çağrısı yapılıyor. Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ökkeş Yıldırım, yurt içindeki ihtiyaç fazlası patatesin pazarlanmasına katkı sağlanmasını beklediklerini söyledi. Yıldırım, bir kilogram patatesin depodan çıkış fiyatının ürünün kalitesine göre 50 kuruş ila 1 lira arasında değiştiğini belirterek, şöyle dedi: “Bu yıl üretim fazlalaştı, tüketim düştü. Bu yıl belki tüketici ucuz patates yiyecek ama 2021’de üretici ekmezse gelecek senelerde kilosu 10 liraya patates bulamayız. Dünyada en ucuz patates Türkiye’de. Kurların yüksek olması nedeniyle ihracata ton başına en az 50 dolar destek verilmesi lazım.”