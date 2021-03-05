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Patates dolması nasıl yapılır? Kıymalı patates dolması tarifi

Farklı dolma tarifi | Farklı ve lezzetli bir dolma tarifi arayanlar 'Patates dolması olur mu?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, patates dolması nasıl yapılır? Tam ölçülü patates dolması tarifi

Yeniakit Publisher
2021-03-05 22:48:00 -
Patates dolması nasıl yapılır? Kıymalı patates dolması tarifi

Kolay dolma tarifleri | 'Bugün ne pişirsem?' sorunuza harika bir cevapla geldik. İşte, patates dolması tarifi

Patates dolması tarifi

Malzemeler:

  • 10-11 adet patates

İç harç için:

  • 1 adet soğan
  • 3-4 kaşık kıyma
  • 1.5 su bardağı pirinç
  • 1 adet domates
  • 1-2 diş sarımsak
  • 1 yemek kaşığı salça
  • Maydanoz
  • Tuz
  • Karabiber
  • Pul biber
  • Tuz

Sos için:

  • 2 su bardağı sıcak su
  • 1 yemek kaşığı salça

Patates dolması nasıl yapılır?

Derin bir kasenin içerisine yıkayıp süzdüğünüz pirinci, kıymayı, baharatları, rendelediğiniz soğanı, sarımsağı ve domatesi ekleyip karıştırın.

Patateslerin kabuklarını soyun ve içlerini oyun.

Patatesleri iç harçla doldurun.

Patatesleri bir tencerenin içerisine dizin.

Sıcak su içerisinde açtığınız salçayı dolmaların üzerinde gezdirin.

Tencerenin kapağını kapatın.

Su kaynayana kadar yüksek ısıda ardından kısık ateşte dolmanızı pişirin.

Dolmayı yoğurtla ikram edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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