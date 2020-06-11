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Aktüel

Patara'ya yazılacak mektuplar kitapta toplanılacak

Yeniakit Publisher
2020-06-11 19:43:32 -
Patara'ya yazılacak mektuplar kitapta toplanılacak

ANTALYA (AA) - Patara Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, ören yerini ziyaret eden vatandaşların el yazıları ile duygularını anlatan mektupları 2020 Patara Yılı anısına bir kitapta toplayacaklarını bildirdi.

Aynı zamanda Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi olan Işık, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020'yi "Patara Yılı" ilan etmesinin ardından çalışmaları hızla sürdürdüklerini belirtti.

Kazı çalışmalarını devam ettiklerini aktaran Işık, bunu yaparken farklı projeleri de hayata geçirdiklerini kaydetti.

Işık, bu yıl anısına ziyaretçilerin kendilerine göndereceği mektuplardan oluşan bir kitap çıkartacaklarını ifade etti.

Antik kenti ziyaret eden vatandaşlardan kendilerine el yazılarıyla yazacağı mektuplar göndermelerini isteyen Işık, "Hem duygu dolu mektup geleneğini canlandırmak hem de insanların Patara'da ne hissettiklerini öğrenmek amacıyla bu projeye başladık. Mektupları tek tek okuyacağım ve kazı başkanlığınca seçilenleri yıl sonunda bir kitapta toplayacağız. Kitap, 2020 Patara Yılı anısı olarak kalacak." dedi.

Işık, mektupların PTT tarafından bu yılın anısına çıkartılan Patara konulu posta pullarıyla gönderilebileceğini vurguladı.


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