Patara'daki heyecanlandıran yazıtın Roma senatörüne adandığı ortaya çıktı

ANTALYA (AA) - SÜLEYMAN ELÇİN - Patara Antik Kenti'nde yapılan kazı çalışmalarında ortaya çıkartılan yazıtın, hakkında daha önce bilgi bulunmayan Roma senatörü Tiberius Claudius Flavianus Titianus Celer'i onurlandıran bir eser olduğu belirlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020'yi Patara Yılı ilan etmesinin ardından kentte yoğunlaşan kazı çalışmalarında antik tiyatronun sahne bölümünde bulunan yazıt üzerinde yapılan incelemeler sona erdi.

Yazıt bilimcilerinin (Epigrafist) yaptığı incelemede yazıtı kentin önde gelen ailelerinden ve en zengin kadınlarından Vilia Prokla'nın yaptırdığı ve yazıtla Roma senatörü ve Kıbrıs ile Pontus Eyaletlerinin valisi olan oğlu Tiberius Claudius Flavianus Titianus Celer'i onurlandırdığı ortaya çıktı.

Hakkında şimdiye kadar bilgi bulunmayan Celer ile ilgili birçok ayrıntı aktaran yazıt, kazı evinin bahçesinde bir süre bekletildikten sonra Demre Müzesi'nde sergilenecek.

Patara Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, AA muhabirine, yazıtın ellerine 27 parça halinde geçtiğini söyledi.

Işık, büyük bir yangın tabakasının içinde bulunan yazıtın Antalya Konservasyon ve Restorasyon Laboratuvarı uzmanlarınca restorasyonunun yapıldığını bildirdi.

- Patara yurttaşını onurlandıran yazıt

Işık, eserin çok önemli bir Patara yurttaşını onurlandıran bir yazıt olduğunu belirterek, şunları dile getirdi:

"Yazıt ile onurlandırılan Celer, Patara'nın en önemli ailesinden geliyor. Annesi önemli görevler üstlenen oğlunu onurlandırıyor. Celer'in bu yazıttan Roma Senatörü olduğunu öğreniyoruz. Bu çok önemli. Ayrıca Kıbrıs ve Pontus Eyaleti'nin de valisi olduğunu öğreniyoruz. Celer'in birçok önemli görevi var. 10 kişilik dava suç yargıçları grubu üyesi, tahıl bağışından sorumlu komitenin üyesi, 5. Makedonya lejyonunun senato sınıfından birisi. Yazıt bunun gibi onun birçok görevini sıralıyor. Patara halkı ve annesi büyük makamlara gelmiş önemli yurttaşıyla çok gurur duyduğu için onu tiyatronun sahne binasında bir heykel ve yazıtla ölümsüzleştiriyor. Yazıtın milattan sonra 147 yılında yapıldığını tahmin ediyoruz."

Yazıtın kendilerini çok heyecanlandırdığını vurgulayan Işık, "Bu çok önemli bir yazıt. Celer'in annesi ve kendisiyle aynı adı taşıyan babası hakkında bilgimiz vardı. Ancak kendisi hakkında yeterli bilgimiz yoktu. Ayrıntılı bir bilgiye sahip olmuş olduk. Eski çağ bilimcileri açısından gerçekten çok kıymetli bilgiler var. Bize Patara Yılı hediyesi oldu." diye konuştu.

Yazıtı yaptıran Celer'in annesi Vilia Prokla'nın çok zengin bir kadın olduğunu anlatan Işık, antik tiyatronun sahne binasındaki heykelleri yaptıran kişi olduğunu dile getirdi.

Işık, bu heykelleri de Roma İmparatoru Antoniunus Pius'a adadığını ifade etti.



