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Kültür - Sanat

Patara kazılarında heyecanlandıran yazıt

2020’nin Yılı Patara Yılı ilan edilmesinin ardından antik kentte yürütülen kazı çalışmaları yoğunlaştı.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 16:35:43 -
Patara kazılarında heyecanlandıran yazıt

2020’nin Yılı Patara Yılı ilan edilmesinin ardından antik kentte yürütülen kazı çalışmaları yoğunlaştı. Bu kapsamda tiyatro alanında yapılan çalışmalarda antik kentin eski dönemlerinde yaşayan önemli bir kişiyi onurlandıran parçalanmış yazıt bulundu.


Patara Kazıları Başkanı ve Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Havva İşkan Işık konuya ilişkin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, “Tiyatro çalışmalarında müthiş bir yazıt daha ortaya çıktı. Tüm parçalarını büyük bir titizlikle toplayıp hemen konservasyona aldık. Kentin önemli kişilerinden birini onurlandıran yazıt, 2020 Patara Yılı armağanı oldu" dedi.


Öte yandan Prof. Dr. Havva İşkan Işık yapılan kazı çalışmalarında boğa başı, üstünde aslan pençesi figürlü taş eser bulunduğu bilgisini de duyurdu.

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