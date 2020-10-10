"Pat pat" kazası Kıbrıs gazisinin sonunu getirdi
Giresun'da Kıbrıs gazisi olduğu öğrenilen bir kişi, "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.
Giresun'da "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Recep Beşli idaresindeki tarım aracı Espiye ilçesi Avluca köyünde devrildi.
Kıbrıs gazisi hayatını kaybetti
Kazada, Kıbrıs gazisi olduğu öğrenilen Mustafa Gedik (68) hayatını kaybetti.
Yaralanan Recep ve Hayrullah Beşli ile Yaşar Akın, Espiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.