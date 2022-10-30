Yeni haftayla birlikte güncel hava durumu merak ediliyor. Pek çok kişi ise pastırma sıcaklarının ne zaman başlayacağını, bu hafta hangi illerde sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini araştırıyor.

Pastırma sıcakları ne zaman başlayacak? Bu hafta hava nasıl olacak?

Pastırma yazı, genellikle sonbahar mevsiminin sonundaki (ekim ayının sonundan kasım ayının ortasına kadar) güneşli, hava sıcaklığının mevsime göre yüksek olduğu günler için kullanılan deyim. Bazen yılda birkaç kez yaşanır, bazen de hiç görülmez. Genellikle birkaç gün ya da bir hafta kadar sürer. Gündüzler güneşli, hafif rüzgarlı ve puslu, geceler serin geçer; yağış olmamakla birlikte geceleri don görülebilir.

Pastırma yazı, kutuplardan gelen alçak bir soğuk hava kütlesinin hareketsizleşerek sıcak bir yüksek basınç merkezi oluşturması sonucu ortaya çıkar. Bu merkezin özelliği, istikrarlı bir katmanlaşma yaratan önemli sıcaklık değişimleridir. Sonuçta havanın dikey hareketi engellenir ve alçaklarda yoğunlaşan duman, toz vb havanın puslu olmasına yol açar.

Pastırma yazı deyimi, pastırmanın bu dönemde hazırlanması sebebi ile verilmiştir. Gece ve gündüz arası sıcaklıkların birbirine yakın ve sıcak olması sebebi ile; pastırmanın en ideal şekilde kuruması bu dönemde olur. Dünyanın pek çok yerinde yaşanan bu dönem, Almanya'da "kocakarı yazı", İsveç'te "Azize Birgitta yazı", Amerika Birleşik Devletleri'nde "Yerli yazı" (Indian summer) gibi adlar alır.

Bu hafta hava nasıl olacak?

31 Ekim- 6 Kasım 2022 tarihlerinde Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Toz taşınımı hangi illerde yaşanacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş ile Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Mardin ve Adıyaman'da, Suriye kaynaklı toz taşınımı bekleniyor. Ulaşımda aksamalar ve çamur şeklindeki yağışlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.